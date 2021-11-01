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強生COP26致詞籲各國領袖當龐德 快拆「氣候變遷末日裝置」

強生COP26致詞籲各國領袖當龐德 快拆「氣候變遷末日裝置」

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
英相強生1日將氣候變遷問題形容成「滴答倒數的末日裝置」，呼籲各國領袖趕快為地球找到拆彈方法。路透
英相強生1日將氣候變遷問題形容成「滴答倒數的末日裝置」，呼籲各國領袖趕快為地球找到拆彈方法。路透

英國首相強生1日在COP26開幕致詞時呼籲各國領袖承諾減少排碳，並說若無法兌現承諾，「後代子孫不會原諒我們」。

他並將各國領袖比作007系列電影主角詹姆士龐德，並稱地球與人類處境猶如龐德被綁在一個將毀滅全球的「滴答倒數的末日裝置」上，正試圖找出拆除方法，而氣候變遷問題正是該末日裝置且並非虛構，而是真實存在。

他還指出，全球均溫升高攝氏2度將危及食品供應，升高3度將引發更多野火和颶風，升高4度時「我們將和整個城市說再見」。

他並警告，採取行動的時間拖得愈久，情況就會變得愈糟，最終被迫在災難面前採取行動時，付出代價就會愈高。「距離午夜只剩一分鐘，我們必須立即採取行動。若我們現在不認真看待氣候變遷，等到我們的子孫將來才做就太晚了。」

COP26 氣候變遷 強生 英國

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