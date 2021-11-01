IMF總裁促COP26領袖動起來 展政策雄心抗暖化

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天表示，氣候變遷是「對總體經濟與金融穩定的重大威脅」，敦促齊聚英國參加聯合國氣候會議的世界領袖，展現更遠大的政策雄心。

喬治艾娃（Kristalina Georgieva）前往英國格拉斯哥參加聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）前，在部落格以「氣候威脅需要更具雄心的全球行動」（Climate Threat Demands More AmbitiousGlobal Action）為文。

文中寫道，全球目標是將升溫幅度控制在攝氏1.5度內，但若政策不改弦易轍，「2030年的碳排會遠比需要的多很多」，控制暖化的目標恐難達成。

「要達成減排，出席COP26的決策者必須補上兩個重要的缺口：在雄心方面的缺口，以及政策方面的缺口。」

喬治艾娃敦促先進經濟體「為了公平與歷史責任」減少碳排，「就算現在針對2030年的承諾兌現了，也只不過是達到氣溫目標所需降幅的1/3至2/3」。

喬治艾娃並呼籲先進經濟體堅守從2020年起每年提供1000億美元資助低收入國的承諾，以助他們攤平棄用化石燃料所需的成本。

她警告，最近的數字顯示「我們還不到那個目標」。

喬治艾娃也主張碳定價應在氣候政策上扮演「重要角色」，而碳定價也有助「推動減排」。

她寫道：「2030年全球碳價每噸必須超過75美元，才能把升溫控制在攝氏2度以下。」