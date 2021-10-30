事關重大議題 中俄領導人僅視訊參加G20峰會

今年峰會的主旨是「人民、星球、繁榮」。二十個工業國的高官在此前幾個月已經做了大量的準備工作，本周末的峰會則輪到了各國最高領導人來拍板決定重大議題。

在東道主義大利看來，此次峰會最重要議題之一就是氣候保護。然而，各國環境部長以及能源部長在峰會前並沒能就更嚴格的減排目標達成共識。德國聯邦環境部國務委員弗拉斯巴特(Jochen Flasbarth)透露，峰會前的談判進行得非常艱難，中國、印度、俄羅斯等新興工業國在化石燃料問題上和西方傳統工業國還有著巨大分歧；按照當前趨勢，很有可能在2030年前，全球升溫幅度就會達到1.5攝氏度。

根據測算，G20國家的碳排放總量佔到了全球的80%。而各國現有的減排承諾，尚不足以達到2015年《巴黎氣候協定》確立的全球升溫不超過2攝氏度之目標。更為嚴格的氣候保護目標，同樣也是本周末開幕的蘇格蘭聯合國氣候峰會的核心議題。

據英國首相強生透露，他在10月29日與習近平通電話時，試圖說服後者在2025年前實現碳排放逐年下降的目標。目前中國政府的氣候保護時間表是2030年前碳排放達到峰值，然後開始逐年下降。強生對媒體表示，習近平並沒有正面回應他的說服工作，而是強調中國能源依然非常依賴煤炭。而強生則再次對習近平表示，英國對煤炭的依賴度已經從2008年的40%下降到當前的1%，「中國應當擁抱能夠加速綠色能源轉型的新科技。」

疫情、稅率、阿富汗 事事棘手

今年G20峰會的另一大議題是新冠疫情。在今年5月的「全球健康峰會」上，歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)指出，今後如果再出現傳染病疫情，停止重要防疫物資出口、阻斷跨國供應鏈等現象絕對不能再現。

目前，歐盟已經承諾將向欠發達國家援助1億劑新冠疫苗。然而，現狀卻是：西方發達國家已經啟動了第三劑加強針接種工作，許多非洲國家民眾還在苦苦等待第一針。聯合國秘書長古特雷斯警告說，人類還遠遠沒能戰勝新冠疫情。

臉書、亞馬遜、谷歌等跨國互聯網巨頭的企業稅問題，同樣是本屆峰會的拉鋸重點。此前，多個歐洲國家宣布針對這些企業開徵「數字企業稅」，引發了美歐之間的激烈爭執，華盛頓甚至威脅要對歐盟產品加征報復性關稅。國際經合組織(OECD)現在則提議，在全球範圍內引入15%的最低企業稅率。此外，這些美國跨國企業所賺取的利潤，是否應該分給所在國一部分，而不是全部回流回美國，也將是G20峰會討論的重點。

阿富汗的局勢也在本屆峰會的議程中。據聯合國糧農署(UNFAO)的估計，超過一半的阿富汗民眾將在11月之後無法獲得足夠的食物。G20國家不久前已經許諾在聯合國框架下為阿富汗提供人道主義援助，其中包括德國方面承諾的6億歐元援助。歐盟方面還將為接納了數百萬難民的阿富汗鄰國提供援助。

同時，G20還將在反恐領域開展更為有效的協調。包括中國在內的多個國家都擔心，美軍撤離後，阿富汗重新變成恐怖主義滋生的溫床。

中俄領導人為何不去羅馬？

俄羅斯總統普亭、中國國家主席習近平都宣布僅以視訊方式參與此次G20峰會，不會親自飛赴羅馬，理由則是當前疫情不適合跨國旅行。不過，外界分析人士指出，俄羅斯與西方國家的緊張關係很可能也是普亭不去羅馬的重要原因。而外界原先期待的拜登與習近平在羅馬會晤的場面現在也宣告落空。

慕尼黑安全會議主席、德國資深外交官伊辛格(Wolfgang Ischinger)指出，G20峰會的各主要議題上，中國都扮演至關重要的角色；沒有中國的參與，全球多個危機都無法解決。伊辛格認為，親自與會的領導人應當努力達成具有吸引力的協議，從而讓缺席的領導人感到「真可惜我沒能參加這次會議」。他指出，只有這樣，才能讓中俄兩國今後更重視G20。「孤立中俄絕對不是正確的選項。」

按照計劃，G20峰會將在10月31日晚間發布閉幕聲明，隨後，多名領導人將直接飛赴蘇格蘭格拉斯哥，參加同一天早些時候開幕的聯合國氣候峰會。

（德新社等）

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