G20公報草案：呼籲暖化限制1.5度以下

20國集團峰會（G20）將於10月29日至10月30日在意大利羅馬登場。根據路透社看到的一份公報草案，這20個與會國家本周末將承諾共同應對氣候變化帶來的威脅，提前為下周的聯合國氣候變化峰會（COP26）進行准備。

根據草案，20國集團的領導人將承諾采取緊急措施，以實現將全球暖化限制在攝氏1.5度以下的目標，並一同前往蘇格蘭格拉斯哥，參加有近200個國家一同與會的COP26。

2015年的巴黎協議中，各國承諾將全球暖化控制與工業革命前相比最多只增加攝氏2度的範圍內，最好控制在攝氏1.5度內。但過去幾年間極端天氣事件的加劇和大氣中碳含量的增加，也使得氣候科學家們強調攝氏1.5度上限的標准對於有效降低氣候變遷風險的重要性。

世界氣象組織今年4月發布報告指出，2020年全球增溫已達攝氏1.2度。

該草案寫道：「我們認識到，氣候變化在攝氏1.5度時的影響要比攝氏2度時的影響小得多，必須立即采取行動，使攝氏1.5度的目標保持在可達成的範圍內。」

草案又寫道：「我們承認2050年實現全球溫室氣體淨排放或碳中和的重要意義。」聯合國氣候專家曾建議說，2050年以前達成攝氏1.5度的溫度上升限制至關重要。但路透社指出，2050年的日期在草案中被放置在括號裡，意味著這項日期仍需談判。

世界上一些最大的碳排放國說他們無法在2050年達標，而迄今為止最大的碳排放國中國的目標則是2060年。然而英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）29日表示，英國預期中國國家主席習近平不會參加COP26。中國會另派氣候變化事務特使解振華與會。

「氣候融資」成談判關鍵

包括巴西、中國、印度、德國和美國在內的20國集團佔世界國內生產總值的80%以上。他們佔世界人口的60%，估計佔全球溫室氣體排放量的80%。

路透社報道，20國集團在草案中重申了到2025年「逐步取消和合理化」化石燃料補貼的承諾，並遏制被認為是全球暖化主要元凶的煤炭發電。

領導人說，他們將「盡最大努力」避免建設新的未減量的燃煤電廠，並增加了「考慮到國家情況」一辭，這句話通常被用來避免堅定的承諾。

根據草案，各國領導人也將在今年年底前結束對海外煤廠的公共資助，並爭取在2030年代實現電力系統「基本去碳化」。同時，他們也承諾2030年「大幅減少」甲烷的集體排放，但這個期限也被放在括號內。

此外，發達國家是否願意資助較貧窮國家的生態轉型，提供所謂的「氣候融資」，可能對20國集團和COP26的成功至關重要。草案內也提到：「我們強調履行發達國家共同承諾的重要性，即在有意義的氣候暖化緩解行動以及透明的執行情況下，每年從公共和私人來源籌集1000億美元，以滿足發展中國家的需求。」

2009年，較富裕的國家在2009年就已曾同意建立一個每年1000億美元的基金，以幫助發展中國家進行技術中轉、降低氣候風險，但進展緩慢。

COP26會議主席夏爾馬（Alok Sharma）曾表示，他希望該基金能在2023年到位，比原先計劃還要晚三年，因為許多發展中國家不願意在富國履行承諾之前加速減排。

27日，中國生態環境部副部長葉民曾表示，發達國家能否認真對待「氣候融資」已成談判關鍵。他說，發達國家是要有效支援發展中國家應對氣候變化、還是只是在向發展中國家「轉嫁減排責任」，已成為多邊進程能否持續向前的最大障礙。

路透社報道，20國集團的草案中另外在括號中註記「呼籲提供額外的氣候融資」，這似乎也表示各國在這個議題上還有很多談判要做。

（綜合報道）

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