快訊

獨／「康熙來了」落幕6年後 小S重返台綜落腳這地方

施明德夫妻指他是「調查局臥底」 謝長廷晚間曝證詞回應

保險套難分解破壞地球？ 減少碳足跡從「環保性行為」做起

香港01 / 歐敬洛
避孕用保險套大多以合成乳膠製成，難以分解而造成污染。示意圖／ingimage
避孕用保險套大多以合成乳膠製成，難以分解而造成污染。示意圖／ingimage

第26屆聯合國氣候變化大會即將在10月31日舉行，減排成為了一大重要主題。不過除了各國的措施以外，一些降低「碳足跡」的事也可以由你我做起。其中包括了你或許意想不到的──環保性行為。

所謂環保性行為，是指使用對影響地球較少的潤滑劑、情趣用品、床單和保險套等。用完即棄的保險套對地球的影響最大。

據聯合國人口基金估計，全球每年生產約100億個男性用乳膠保險套，大部分都被丟棄在垃圾堆填區。由於大部分保險套都是由合成乳膠製成，並使用添加劑和化學品，意味著它們不能被回收。合成乳膠亦因分解困難，造成污染。

也不是所有保險套都是如此。在古羅馬時期使用的羊皮保險套就是可完全分解的選擇，當然羊腸無法阻隔病毒，今時今日不可能使用。因此一些利用植物材料製作的純素保險套，可以是其中一個選擇。

除保險套外，使用水基或有機的潤滑劑也是其中一種方法。因為大部分潤滑劑也是使用石油製成，含有化石燃料。隨著近年人們對環保意識的提升，使用水基或有機製成的潤滑劑也逐漸變得流行起來。

美國網紅醫生Tessa Commers在TikTok帳號上傳了不少有關性健康的資訊。她其中一套超過800萬點擊觀看的影片，是教人如何用米澱粉和水自製潤滑劑。

除此之外，在一些性生活上不太明顯的部分也可以進行改變以減少浪費。例如避免淋浴性行為以減少用水、關燈及購買合乎道德時尚（製造衣服對環境影響最少）的情趣內衣和服飾。

延伸閱讀：

不想打新冠疫苗？澳洲網售多色「假手臂」　溫提：別忘了扮痛

穿萬聖節服飾照鏡首達高潮　模特兒分享「自性戀」覺醒經歷

文章授權轉載自《香港01》

COP26 保險套

延伸閱讀

英女王宣布不出席氣候峰會原因成謎 白金漢宮說話了

前進COP26／天然氣供暖碳排 英2050淨零大挑戰

前進COP26／天然氣費飆 英能源貧戶難度冬

向氣候滅絕討價還價？UN：人類仍朝「世紀增溫2.7°C」衝刺

相關新聞

保險套難分解破壞地球？ 減少碳足跡從「環保性行為」做起

第26屆聯合國氣候變化大會即將在10月31日舉行，減排成為了一大重要主題。不過除了各國的措施以外，一些降低「碳足跡」的事也可以由你我做起。其中包括了你或許意想不到的──環保性行為。

前進COP26／天然氣供暖碳排 英2050淨零大挑戰

COP26開幕前，英國面臨天然氣危機，學者指出，如何解決天然氣供暖的碳排放，是英國邁向二○五○淨零的最大挑戰。

前進COP26／投資永續 借鏡倫敦金融城綠債吸金

聯合國第廿六屆氣候大會重頭戲之一是綠色金融，本報獨家訪問全球金融重鎮「倫敦金融城」市長羅素，他強調：「金融是達成淨零排放...

前進COP26／天然氣費飆 英能源貧戶難度冬

「我得付好多帳單，我有一個家庭，兩個孩子要養。以前瓦斯帳單差不多五十鎊，上個月卻變成六十二鎊！」在倫敦開Uber的印度裔...

減排不力 本世紀地球恐升溫2.7度

聯合國廿六日公布的報告指出，若依照目前各國的減排承諾，本世紀地球平均升溫將多達攝氏二點七度，超過升溫攝氏二度門檻，這樣的...

拜登赴COP26 先停梵蒂岡會晤教宗方濟各

美國總統拜登廿八日將動身前往義大利，廿九日在梵蒂岡會晤羅馬天主教教宗方濟各，接著出席在羅馬舉行的廿國集團（G20）峰會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。