保險套難分解破壞地球？ 減少碳足跡從「環保性行為」做起

第26屆聯合國氣候變化大會即將在10月31日舉行，減排成為了一大重要主題。不過除了各國的措施以外，一些降低「碳足跡」的事也可以由你我做起。其中包括了你或許意想不到的──環保性行為。

所謂環保性行為，是指使用對影響地球較少的潤滑劑、情趣用品、床單和保險套等。用完即棄的保險套對地球的影響最大。

據聯合國人口基金估計，全球每年生產約100億個男性用乳膠保險套，大部分都被丟棄在垃圾堆填區。由於大部分保險套都是由合成乳膠製成，並使用添加劑和化學品，意味著它們不能被回收。合成乳膠亦因分解困難，造成污染。

也不是所有保險套都是如此。在古羅馬時期使用的羊皮保險套就是可完全分解的選擇，當然羊腸無法阻隔病毒，今時今日不可能使用。因此一些利用植物材料製作的純素保險套，可以是其中一個選擇。

除保險套外，使用水基或有機的潤滑劑也是其中一種方法。因為大部分潤滑劑也是使用石油製成，含有化石燃料。隨著近年人們對環保意識的提升，使用水基或有機製成的潤滑劑也逐漸變得流行起來。

美國網紅醫生Tessa Commers在TikTok帳號上傳了不少有關性健康的資訊。她其中一套超過800萬點擊觀看的影片，是教人如何用米澱粉和水自製潤滑劑。

除此之外，在一些性生活上不太明顯的部分也可以進行改變以減少浪費。例如避免淋浴性行為以減少用水、關燈及購買合乎道德時尚（製造衣服對環境影響最少）的情趣內衣和服飾。

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文章授權轉載自《香港01》