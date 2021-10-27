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全球達成零排碳 排碳亞洲大國是關鍵

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導

達成零排碳可拉抬全球經濟成長，其中，亞洲扮演轉型關鍵角色。英國知名經濟學家尼古拉斯·斯特恩指出，有鑒於氣候變遷影響人類越來越明顯，各國追求零排碳的同時，將可望帶動經濟成長，而主要排碳大國集中的亞洲，更是決定未來氣候變遷發展的主要因素。

據《海峽時報》報導，英國格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所（Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment）所長斯特恩指出，「朝向零排碳轉變可成為新的成長的重要驅動力。對於亞洲快速發展的經濟體來說，加快邁向清潔能源與遠離化石燃料的轉變至關重要，因為當地的作為很大程度將決定氣候變遷的發展。」

亞洲是污染重鎮

由於亞洲能源需求來源大多仍倚賴煤、石油與天然氣，因此，全球主要的溫室氣體污染國都在當地，其中中國排名第一，印度第三、日本第五，南韓與印尼也是排碳大國。

即便如此，斯特恩表示，亞洲受到氣候變遷影響的風險相當高，例如海平面上升、風暴與乾旱，因此必須讓民眾了解立即投資更乾淨能源來降低風險的重要性，其次則是體會亞洲的重要性角色，當地即將出現大型基礎建設投資，將在許多方面改變污染排放。

政治行動已放緩

《衛報》報導，斯特恩也指出，再生能源成本大幅下降，電動車也大規模量產，目前全球污染有75%已包含在各國承諾達成零排碳的目標內。不過，他也提醒，從2006年開始政治行動就已經放緩，原因在於外界依舊保有氣候行動會削減經濟成長的認知，以及全球金融危機轉移了注意力。

斯特恩過去曾在2009年直接參與協商，最後促成富有國家答應每年提出1,000億美元氣候援助資金。

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