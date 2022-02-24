「基隆捷運到不了基隆」掀熱議 網友不看好的爭議有哪些？

行政院長蘇貞昌22日拍板基隆捷運，從南港至八堵途中將設13站，經費從80億元提高到425億元，目前全案已經啟動環評作業，交通部鐵道局也表示，若順利明年（2023年）底就可以開始動工，預估2032年能夠完工。面對許多基隆人引頸期盼的捷運終於要實現，多數人樂觀其成，期待未來能舒緩台鐵尖峰時刻的運量，甚至有望解決內湖塞車的問題。不過，基隆捷運到底能帶來哪些利益？為何爭論多年突然在此時定案？透過大數據調查，網友們是怎麼看待基隆要蓋捷運這件事，以及關注哪些熱門話題？

基隆捷運第一階段只到八堵 網酸「到不了基隆的基隆捷運」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/02/23~2022/02/22），基隆捷運議題這一年來持續受到關注，行政院長蘇貞昌22日宣布拍板定案後，進一步創下聲量新高。不過，適逢年底縣市首長大選，吵了這麼多年的基隆捷運，突然在此時決定要蓋，難免引人聯想是否有政治上的考量，有網友擔憂又是選前亂開支票，因此，引來「選舉到了又開始蓋捷運」的討論，網路聲量最高，共計5,794筆。

其次，這次基隆捷運第一階段只規劃到基隆的「門口」八堵，未來如果要到基隆市區、基隆火車站，還要另外從八堵轉乘台鐵，引來網友質疑何不直接搭台鐵就好，最重要的八堵至基隆配套問題怎麼解決，尚未有一個的明確答案，就先拍板定案，挨批是只做半套，甚至掀起網友用太陽餅類比的照樣造句，諷刺「基隆捷運到不了基隆，太陽餅裡沒有太陽」、「老婆餅沒有老婆」，認為進不了基隆市區，就不該叫作基隆捷運，恐怕又是在玩文字遊戲。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎



民眾樂見交通網路趨於完善 但憂心營運恐虧損、助長房價

不過，也有民眾支持基隆捷運目前的規劃。此次基隆捷運從南港至八堵，途經汐科、汐止區公所，意外讓同樣苦等捷運多年的汐止居民，在可預見的未來能看到捷運通車，留言「汐止人賺到」、「汐止終於有捷運了」、「請正名汐止捷運」，但也有網友覺得汐止根本不需要捷運，效益不大，蓋了只會害房價被炒的更高，認為蓋捷運只是助長炒地炒房，聲量也有3,152筆。

此外，現行基隆捷運規劃的路線與台鐵高度重疊，也遭質疑兩者的差別在哪？如此高度重疊，未來通車後能帶來多少實際效益，會不會造成虧損成為財政負擔，網友都在心中打上一個大問號，成為除了期待基隆捷運早日完工之外，大家關注的熱門話題。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年2月23日至2022年2月22日。