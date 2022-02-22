【重磅快評】林右昌成天做基捷大夢 卻連公車都搞不定

趕在基隆市長林右昌任期的最後一年，行政院長蘇貞昌今（22日）天到基隆宣布基隆捷運定案，同樣的場景5年前也上演過，不同的是，當時宣布的人是蔡總統，從輕軌變成了捷運，經費從80億暴增成425億，路線幾乎是砍掉重練。但不論是叫輕軌還是捷運，不變的是，這條軌道上面都鋪滿了算計、謊言與虛擲，既沒有程序正義也沒有經濟效益可言，只是為了替林右昌的政治前途鋪路。

林右昌最近出書，大談自己的政績。確實，這幾年基隆似乎「亮點」不斷，多了很多網美的拍照打卡熱點，有仿效義大利威尼斯的漁港繽紛彩色屋、融合書店與古蹟建物的特色景點...，透過網路社群的傳播效應，基隆似乎改頭換面了。

但實際仰息其中的市民，或是深入城市肌理的人會發現，基隆的城市風貌基本上沒有太大的改變，即使是位處基隆市精華地帶的基隆車站周邊，街道凌亂、建物老舊、路面崎嶇，彷彿停留在3、40年前，蛋黃區都如此，更遑論其他的蛋白區，更是停滯不前。林右昌城市治理風格就是創造單點式的亮點，只求速效、表面工夫，欠缺整體、根本性的規畫。

就以最近基隆市政府最近整修靠近位在基隆車站附近的城隍廟地下道為例，過去道路設計是以車為本，把道路最大的空間留給車輛，行人被迫走天橋或是地下道，這幾年隨著人本交通觀念的普及，加上高齡化社會，包括台北市及新北市都是朝向消滅天橋與地下道，在平面道路畫出人行空間。這種對行人不友善的設計在基隆市區非常普遍，基隆真正該做的不是整修地下道，而是設法還路於行人。

結果，上月底地下道整修完畢，林右昌照例又跑去拍照放上自己臉書宣傳，把這種不合時宜的設計當成政績也就罷了，沒想到，才不到一個月，花了大錢整修的城隍廟地下道居然就因連日下雨而淹水，完全應了那句「金玉其外敗絮其中」，充分展現林右昌這種治表不治裏的施政風格。

在交通建設更是如此，林右昌成天嚷著基隆要蓋捷運，但事實上，基隆市公車處因為長期虧損，脫班、減班的情況愈來愈嚴重，服務水準低落，大家很習慣的App公車動態服務系統，基本上毫無可信度；在馬政府時代，交通部規畫台鐵北基捷運化，也在同步補助基隆市政府設置從各火車站發車的接駁公車，這幾年更是大砍班，班距愈拉愈長。基隆市有大量的人口通勤至雙北就學就業，聯外交通高度仰賴國道客運，也面臨同樣的狀況，也不見基隆市政府出面關切、協調。

林右昌對於眼下最攸關市民交通權益，也是最基礎的公車系統如此「落漆」卻毫不在意，也不思改善，卻成天只想著畫捷運大餅，難怪基隆市民對於基隆捷運反應如此冷淡，一來，是被騙多了，二來，如果林右昌連公車都搞不定，還能期待他經營好捷運？

不過，話說回來，林右昌馬上就要拍拍屁股去選舉或是入閣當官了，基捷也不過是為他墊高政治身價的捷徑，至於基隆公車系統爛不爛，或是這條10年後才會完工或根本完不了工的「選舉浮捷」，是否會變成錢坑軌道，對蔡政府以及林右昌而言，可是一點也不重要了。