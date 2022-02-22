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捷運汐東線卡關？ 新北：只要交通部核過就能準備動工
基隆捷運拍板定案，行政院長蘇貞昌說，汐東線也因為今日的拍板，合理延伸非常有機會。這條路線現在在交通部，希望早日審查通過。新北市長侯友宜回應，汐東線不管是經費、興建，新北都會負起責任，但「拜託院長」，能多重視汐止民眾殷殷期盼的汐東線。新北市捷運局表示，全案已送交通部審核，只要通過，就能立刻招商並早日動工。
新北市捷運局指出，新北市府已在1月28日送修正報告到交通部審查，目前仍在審查中，所以還無法知道有哪些部分須再修正。
新北市捷運局表示，不過為了加速推動汐東線，基本設計、專案管理及周邊土地開發等也同步在進行招標作業中。
新北市捷運局指出，現在全案都已送至交通部，只要通過審查，新北市府會立刻執行招標作業，只要發包出去就能立刻動工，也期盼中央能盡快審核完成，讓汐東線早日動工。
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