快訊

「不會去選高雄市長」 高金素梅：會信守對族人同胞的承諾

力積電股價跌完了沒？法人這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運汐東線卡關？ 新北：只要交通部核過就能準備動工

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市汐止居民殷殷期盼汐東線能早日通過審核並動工。圖／新北市捷運局提供
新北市汐止居民殷殷期盼汐東線能早日通過審核並動工。圖／新北市捷運局提供

基隆捷運拍板定案，行政院長蘇貞昌說，汐東線也因為今日的拍板，合理延伸非常有機會。這條路線現在在交通部，希望早日審查通過。新北市長侯友宜回應，汐東線不管是經費、興建，新北都會負起責任，但「拜託院長」，能多重視汐止民眾殷殷期盼的汐東線。新北市捷運局表示，全案已送交通部審核，只要通過，就能立刻招商並早日動工。

新北市捷運局指出，新北市府已在1月28日送修正報告到交通部審查，目前仍在審查中，所以還無法知道有哪些部分須再修正。

新北市捷運局表示，不過為了加速推動汐東線，基本設計、專案管理及周邊土地開發等也同步在進行招標作業中。

新北市捷運局指出，現在全案都已送至交通部，只要通過審查，新北市府會立刻執行招標作業，只要發包出去就能立刻動工，也期盼中央能盡快審核完成，讓汐東線早日動工。

基隆捷運 交通部

延伸閱讀

基隆捷運拍板 侯友宜喊重視汐東線：拜託院長

新北3處恢復區間測速 新店環河路違規不減反增達168%

推動產業連結國際 侯友宜說出唯一缺點

六都防疫民調／侯友宜碾壓奪冠 陳其邁超越柯文哲拿下第二名

相關新聞

捷運汐東線卡關？ 新北：只要交通部核過就能準備動工

基隆捷運拍板定案，行政院長蘇貞昌說，汐東線也因為今日的拍板，合理延伸非常有機會。這條路線現在在交通部，希望早日審查通過。...

基捷南港八堵段定案 他問：10萬名通勤族多少人受惠？

行政院長蘇貞昌今到基隆市宣布基隆捷運「拍板定案」，第1階段預計2032年完成。基隆市副議長林沛祥質疑，這條捷運名為「基隆...

鐵道局建議汐東線延伸到舊宗 新北未納入修正

行政院長蘇貞昌今天宣布基隆捷運拍板定案，同時指出該案拍板後讓汐東線合理延伸非常有機會。他說，路線現在在交通部，希望早日審...

柯文哲嗆「不相信基隆捷運400多億」 王國材回應了

行政院長蘇貞昌今天宣布，基隆捷運計畫定案，經費將從80億元提高至425億元。台北市長柯文哲隨即回嗆，那個工程費用絕對比想...

基隆捷運拍板 侯友宜喊重視汐東線：拜託院長

行政院長蘇貞昌今到基隆宣布基隆捷運拍板，汐東線也快了。新北市長侯友宜今受訪表示，不管是經費、興建，新北會負起應盡責任，但...

基隆捷運喊了30年拍板定案 林右昌：跨越3個障礙

行政院長蘇貞昌今天宣布「基隆捷運拍板定案」，基隆市長林右昌認為將為基隆城市進步發展再注入一劑強心針。基隆市推動全案面臨路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。