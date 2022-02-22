鐵道局建議汐東線延伸到舊宗 新北未納入修正

汐東線路網規畫。圖／交通部提供

行政院長蘇貞昌今天宣布基隆捷運拍板定案，同時指出該案拍板後讓汐東線合理延伸非常有機會。他說，路線現在在交通部，希望早日審查通過。交通部鐵道局說，日前已召開過初審會議，建議新北可以考慮延伸到南港舊宗，不過新北近日送來的修正案並未提及，會尊重地方事務考量。

實際上，先前交通部長王國材就有提到，基隆捷運跟汐東段完全整合，汐東縣目前到東湖，下一階段考慮延伸環狀線東環段。

鐵道局說，汐東線日前已經召開過初審，相關單位會按照初審會議修正，若沒有意見就會送交通部審議，但期程未定，要看委員何時有時間。據了解，新北市政府已於2月11日將修正報告送到鐵道局。

至於建議修正的地方，鐵道局說，經費部分有請他們檢討，但是因為對方說原物料上漲，並沒有太多下降空間。站址這邊鐵道局沒有特別意見，但有提到，因為汐東線還是民生汐止線部分，要考慮未來擴充問題，以及電聯車的組成是否合理。

鐵道局說，路網部分，有請新北考慮要不要延伸到舊宗，這樣比較利於銜接，舊庄也是未來環狀線會經過的站。目前在東湖站，轉乘會有點小距離，希望轉乘盡量便利，能夠近一點的銜接，但還是要考慮到用地。

不過鐵道局說，新北送來的修正案，並沒有提及延伸舊宗一事。因為屬於地方事務，這部分就尊重。而汐東線是民生汐止線一部份，看要不要從民生線補起來，這就要看台北市政府有沒有意願。

王國材受訪時也說，汐東線現在在審查，會尊重新北。舊宗因為在台北市，可以納入民生汐止線來做。汐止區公所至東湖，就是汐東線。汐止區公所至樟樹灣整合至基隆捷運。