捷運、輕軌柯文哲與林右昌交鋒搶話語權 基隆人最愛哪一案？

台北市長柯文哲和基隆市長林右昌，近期為了基隆捷運計畫頻頻隔空交火，命運多舛的基隆捷運， 4年前蔡英文親自到基隆視導時，當場宣布未來要斥資80億元建設基隆「輕軌」，並將其列為前瞻計畫項目， 如今要把「輕軌」升級成「捷運」，立刻引來台北市長柯文哲的不滿，柯市長指出，基隆輕軌變成基隆捷運之後，八堵到基隆段無法處理，酸林右昌難道要「反攻大陸」才來處理嗎？另外，未來可能還會出現基隆捷運沒有到基隆的情況，路線變更，環評也要重新評估，就連經費預算也會多出400多億元，柯文哲說這已經和原本的前瞻計畫內容完全不同，卻沒人出來說明與道歉，直嗆「基隆捷運是一場騙局」，而在基隆捷運議題上，柯文哲和林右昌誰的聲量高？誰又搶到話語權？

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/10/20~2021/10/31）統計調查，柯文哲總聲量遠遠超過林右昌，其中聲量最高峰落在10月25日，柯市長的一句「基隆捷運是騙局」、並轟林右昌講屁話，掀起兩人互嗆高峰點，兩人透過媒體放話、臉書發文較勁，幾乎每一天都有新進度，其中林右昌在27號反嗆柯文哲「撈過界，錢又不是你出的」，創下林右昌在基捷議題上個人聲量高峰。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2021/10/20~2021/10/31)



互轟也互蹭聲量！ 基捷議題柯文哲好感度勝林右昌

柯文哲、林右昌互罵的同時，也互相激出聲量高度，進一步從好感度觀察分析，雖然柯文哲在該議題上負面討論筆數不少，但整體而言網路好感度P/N值0.40（P/N值為正面聲量除以負面聲量），略高於林右昌的0.37，主因在於除了是柯文哲主動挑起戰場之外，同時也點出基隆捷運遇到的狀況，即使柯市長的論調可受公評，但某部分倒也點出實際狀況，網路聲量或是網路好感度，柯文哲都拿下議題話語權。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2021/10/20~2021/10/31)

掀「台北-基隆」通勤方式熱議！基捷、輕軌、鐵路拚熱議程度

兩位市長之間隔空較勁，除了政策辯護之外，當然也各自帶有政治目的，而基隆在地人到底是希望蓋捷運還是輕軌？粉專〈我是基隆人〉日前發文提問「大家覺得基隆要蓋捷運嗎」，引發熱烈討論。有網友認為需要「既然台北、新北都有，怎能獨漏基隆」，也有人表示「真的不需要捷運，台鐵整頓好比較實在」、「我覺得柯文哲是說真的」，除了正反面意見之外，另外還有不少網友留言說「不要每次選舉前就說要蓋捷運，從小聽到大實現過沒」，但從留言中可以發現，很多基隆人都希望能好好運用經費整頓市容，改善路面，探討的方方面面都頗為實際。

image source:我是基隆人粉專

網友們提出不少見解與想法，但基隆捷運、基隆輕軌、現行的鐵路三個方案中，哪一個才是基隆人或網友們心目中較佳的方案呢？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行分析，網友們討論度最高的依舊是「基隆捷運」，除了近期兩位市長互轟炒熱議題之外，不少通勤族認為搭乘通勤巴士、公車、客運往返台北基隆之間固然方便，大約30~40分鐘，但萬一碰上雨天、車禍、塞車等不可控制因素狀況，車程時間勢必會拉長，因此，大台北捷運的便利性讓不少基隆人相當期待。

網路聲量第二名為基隆輕軌，主因在於2017年蔡英文總統到現場訪視之後，讓輕軌議題開始醞釀、炒熱，當初宣布列為前瞻計畫，斥資80億元建造，如今4年過去了卻沒有見到結果，而且還要轉變計畫改為基隆捷運，經費、環評以會跟著變動，再加上2022選舉即將到來，不免讓人多作政治聯想，因此柯文哲有機會砲轟這是一場騙局。除了柯文哲之外，網路上也有不少網友認為這些建設是過去選舉時所給出的承諾，如今任期都要結束了，卻又提出新的議題，也難怪會被認為有炒作之嫌，有政治上考量。

三個方案中討論聲量最少的是鐵路，從我是基隆人粉專中不難看出，很多基隆通勤族其實都很務實，雖然對基隆捷運、輕軌還是抱持希望，但政治支票太多了，每到選舉就會再炒一次，因此不少務實的基隆網友反而認為有台鐵就夠了，但同時也些望能改善台鐵的營運模式，祈求有一個穩定、不誤點的班次。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2021/10/20~2021/10/31)

三方案好感度！基捷冠軍、台鐵通勤竄第2名 網友：鐵路會誤點 但最實際

進一步從基捷、輕軌、台鐵三種方案的網路好感度分析，好感度第一名是基隆捷運，P/N值0.46（正面聲量除以負面聲量），快速、方便的特性是很多網友給予基捷的正面評價，但隨著柯文哲、林右昌互轟、經費增加、是否淪為選舉空頭支票等等，也讓網友對基捷抱持不少存疑和負面觀感。

台鐵雖然在三者之中網路聲量上最低，但在好感度的部分竄升到第二名，針對台鐵的誤點、車站環境、車廂環境等等，很多網友頗有怨言，但基本上搭乘台鐵在台北基隆之間移動，是許多通勤族覺得最佳選擇，車次時間穩定、班次不少，也沒有公路客運塞車的問題，除了環境老舊、誤點之外，大致來說都還能接受，因此相較於喊了多年卻不知何時搭建設完成的基隆捷運、輕軌，台鐵是現行已在運作，而且是最實際、最可行的通勤方式。

好感度最差的則是「基隆輕軌」，許多基隆人對於2017年蔡英文宣布要蓋輕軌的大利多消息言猶在耳，這一類的大型工程，必須有長遠規劃和環評，照理說政府應要有通盤政策，但現在蔡英文邁入第二任期，林右昌即將第二任期屆滿，當初說好的輕軌，現在要改捷運，除了民眾看得「霧煞煞」之外，當然也會引起政敵抨擊，柯文哲罵的「騙局、屁話、騙局升級」等等，不僅帶動也會影響到網友對於基隆輕軌的負面討論。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析時間:2021/10/20~2021/10/31)

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月20日至2021年10月31日。