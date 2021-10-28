「環島高鐵」憑空冒出，難道選舉來了鐵道會轉彎？

昨（26）日，行政院長蘇貞昌進行施政報告總質詢時表示，已經特別拜託交通部高鐵南延潮州。交通部長王國材也拋出「環島高鐵不是夢」、推翻前朝政策，令地方人士錯愕，質疑「選舉來了，連鐵道都會轉彎了？」

蘇貞昌發言對「高鐵南延」定調，引發外界譁然。因為若翻閱蘇貞昌兩年前的「高鐵南延專案報告」，並沒有任何一個方案，途經「六塊厝」又延伸至「潮州」。

高鐵南延「潮州」憑空冒出？

為釐清這兩年來「高鐵南延案」發展始末，《遠見》梳理過去兩年該案的重大年表如下：

▌2019年9月10日，行政院長蘇貞昌確定高鐵南延屏東計劃，並拋出「燕巢案」「左營案」「高雄案」「小港潮州案」四大方案。 ▌2019年9月27日，交通部拍板採「左營方案」，目標2029年底前正式營運。 ▌2020年12月10日，行政院核定「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究」。 ▌2021年1月10日，行政院宣布，將在屏東高鐵特定區設置屏東科學園區。 ▌2021年7月28日，高鐵延伸屏東綜合規劃由「台灣世曦公司」得標。 ▌2021年10月26日，蘇貞昌備詢時表示，高鐵南延不會只停留在「六塊厝」，未來會進一步延伸「潮州」。

可以發現，其實早在2019年9月，交通部便在不到一個月內，快速拍板「高鐵南延左營案」；並最終在今年7月底，確定由「台灣世曦」履行此案，目標在2029年底正式營運。

所謂的「左營案」是高架建設，從高鐵左營站岔出，跨越高屏溪至屏東市，於屏東市區東側台糖六塊厝農場設高鐵屏東站，全長約17.6公里。預計興建經費約554億。是當初四個方案中造價最低的。

只是，這個左營方案雖有經過六塊厝，卻未提到要延到潮州。如此一來，經費增加幅度仍未可知。

潘孟安爭取高鐵南延多年

其實高鐵南延屏東已討論多年。尤其屏東縣長潘孟安上任後，更是三番兩次積極爭取。

過程中，不少反對者直指，屏東人搭高鐵只比到左營站搭省了9分鐘，卻要多花500多億至1500億元。但，潘孟安無法接受。

「為何高鐵延伸到台北南港是『省了』9分鐘，但延伸到屏東就變成『只省』9分鐘？請不要『用台北看天下』!」

潘孟安曾表示，屏東縣每年的觀光人次超過千萬人次，加上屏東縣超過80萬人口，保守估計每年高鐵屏東站約可帶來21億的票箱收入及13億元以上商機。

選舉來了才「轉彎」，地方人士不知情？

高鐵南延已討論多時，為何此次蘇揆強調不止要南延，還要「繼續延到潮州」。消息一出，連地方人士也錯愕。

但近期中央鐵道政策大轉彎，並非第一次，近期宜蘭高鐵選址也爆出爭議。原本高鐵延伸到宜蘭，以宜蘭站為最推薦方案，但後來交通部以「四城站」為最優方案，掀起地方反彈。而後交通部長王國材又說高鐵宜蘭要再往南延伸，再度讓地方錯愕。

還記得去年、前交通部長林佳龍才提出「西部高鐵、東部快鐵」，該政策將高鐵的終點站設在宜蘭，也讓宜蘭成為東部快鐵的起點。沒想到，昨（26）日王國材就拋出「環島高鐵不是夢」，一舉推翻宜蘭是高鐵終點站的前朝政策。

就有民進黨地方人士對媒體直言，如果早知高鐵要往南延伸，當初就不會主張進入市區的「宜蘭站」，因為這樣路線必須避開拆遷再往東邊拉出去，可能招致更大民情反彈以及成本支出，「沒有比較好！」

如今，王國材的「環島高鐵不是夢」，意指高鐵延伸至宜蘭、屏東兩案都會保留延伸性，遭外界質疑此刻畫大餅，其實是為明年的五合一大選做準備。不論是高鐵站延伸選址或是環島高鐵，已經不是交通或民生議題，愈來愈淪為選前的政治角力。

（作者／蔣濬浩 本文出自2021.10.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）