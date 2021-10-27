7年只蓋半套 民眾黨批基捷是騙局

「對基隆人來說，到基隆車站才叫基隆捷運！」「小英總統本來把基隆捷運編入前瞻運算，但7年了，現在連一般公共預算都看不到，基隆人想問：基隆捷運的具體路線、經費、誰來營運等，到底在哪裡？」民眾黨立委邱臣遠批民進黨執政7年，只給半套基隆捷運，從頭就是一場騙局。

基隆捷運沒有基隆

交通部21日宣布基隆捷運與台鐵分道揚鑣，蔡英文總統當初宣布花82億元蓋的基隆輕軌變成425億元的基隆捷運，且路線只到八堵，台北市長柯文哲26日對此痛批「基隆輕軌變成基隆捷運，基隆捷運卻沒到基隆，根本是騙局。」

交通部長王國材26日對此回應：「基隆捷運從五堵以北到八堵等，都算是基隆的範圍。」「柯市長不要再提很奇怪的意見」，如果大家有共識就趕快做，基隆民眾已經等了20年，不要在最後階段突然有變數。他並指出，是柯文哲希望基捷拉到南港並地下化，才又多花了80幾億，「柯市長可能有健忘症」。

北市公親變事主

27日民眾黨立委邱臣遠和蔡壁如召開記者會，針對「基隆捷運路線一變再變，425億蓋不出南港至八堵半套捷運，第二階段八堵至基隆已變不見」提出質疑，並針對「基隆捷運規劃不完整，台北公親變事主」提出意見。

立委邱臣遠指出，中央、地方對基隆執政已經7年，當初答應的輕軌變成捷運，如今捷運又只到八堵，「花了425億元，卻做一個到不了基隆的基隆捷運，基隆市長林右昌要怎麼面對基隆市民？」

邱並砲轟交通部長王國材，稱他四月因太魯閣事件上任以來，是個「工具人部長」，從宜蘭選址到基隆捷運都在帶風向、髮夾彎，台北市政府是因為效能及轉乘便利性而建議地下化，卻被指「市長柯文哲一句話，預算多了89億元」，如此顛倒是非，轉因為果，甩鍋給台北市政府，真的是民進黨「選前騙票，選後跳票」的最佳證明。

承諾一變再變

立委蔡壁如指出，2017年3月17日小英總統在幫市長林右昌競選連任時說，「30年來基隆的輕軌別人都做不了，我要來做。」當時新聞媒體刊登的好大，小英總統也在前瞻計劃輕軌啟航記者會上說，她要斥資80億元打造基隆到南港展覽館的輕軌，承諾4年完成，時間算起來，應是2022年完成。

但是到了2019年4月10日，又在一個可行性研究中，將基隆輕軌改為獨立雙軌系統，和台鐵貨車要共用路線，經費降為104.5億元；2020年6月的一項綜合規劃中，再改成LRT 輕軌，和台鐵不共用路線，經費升為250億元；今年9月 6日又在一項地方期望路線方案上，將輕軌升級為LRRT 中運量捷運系統，經費是425億元。

蔡壁如說，從前面期盼的80億元基隆輕軌，到現在只到八堵不到基隆的「半套」基隆捷運，林右昌市長居然還說八堵到基隆車站段要和地方人士就土地徵收等問題進行討論協商，這樣的結果，基隆人可以接受嗎？

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