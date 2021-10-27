屏東高鐵規畫延潮州 王國材：不回頭、另啟可行性研究

高鐵延伸屏東案目前規畫設站於六塊厝，不過行政院長蘇貞昌昨天說，未來會規畫延伸到屏東潮州，已指示交通部早日處理。對此，交通部長王國材說，因為綜合規畫到六塊厝走了兩年，他認為不要回頭，延伸潮州案將另啟可行性研究。

行政院去年核定高鐵延伸屏東案，長17.5公里、經費達618億元，目前正在辦理綜合規畫和環評。

王國材今天出席立法院交通委員會審交通部、鐵道局等預算，並備質詢。針對屏東高鐵延伸潮州，立委蘇震清說，他要稱讚王提出環島高鐵，但他好奇怎樣踏出那一步？

蘇震清說，高鐵延伸屏東17.5公里，但在屏東縣內只有2.5公里，常遭質疑是不是盲腸線。他認為王國材對於整體發展很清楚，高鐵是長程運輸，來屏東絕對是到左營而不是六塊厝，長程運輸是為了經濟效益。

蘇震清說，海南島也是全部都有高鐵，只希望能夠加快，昨天蘇貞昌也有說延伸潮州。潮州整體架構是交通網絡中心點，北宜高鐵都已經要進行綜合規畫，潮州可不可以加快？

王國材說，六塊厝綜合規畫走了兩年不要回頭，不然時間會一直加。針對蘇貞昌昨天指示，屏東到潮州會啟動可行性研究。

蘇震清說，延伸到潮州是全屏東人的願望，要環島也不可能從六塊厝直接到宜蘭，至少先規畫到潮州，考量整體發展。

王國材說，綜合規劃做完就是細設，延伸潮州可行性可以追上就追上，不行就是延伸線。蘇追問能不能加速，一次到位加快速度，讓屏東縣民等待時間縮短，王允諾會追看看。