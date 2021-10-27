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基捷再開火 林右昌嗆柯撈過界：錢又不是你出的急什麼
台北市長柯文哲不斷批評基隆捷運是騙局，還嗆基隆市長林右昌質疑八堵到基隆段 要等「反攻大陸」後才處理？
林右昌今天上午在市議會施政報告時火力全開，痛批柯撈過界，交通部已擬出數個方案準備要提出來和地方溝通，「柯市長你急什麼？而且那是我們基隆人的事情，我們基隆人自己會決定」。
林右昌說，八堵到基隆要怎麼進行，「我們基隆人自己會決定」，捷運當然要到基隆，要到市中心，這有什麼需要懷疑的呢。至於要怎麼進來，因為現在還有鐵路，從八堵到基隆短短3.7公里，因為路廊有限，可能會碰到幾個問題，會碰到要拆遷民房的問題，會碰到高架橋如何跨越的問題，這部分要尊重專業的評估。
林右昌表示，交通部已擬出數個方案準備要提出來和地方溝通，「柯市長你急什麼？而且那是我們基隆人的事情」，什麼時候要開工，交通部在進行規畫，現在的階段是綜合規畫，前一個階段是可行性評估。可行性評估當初提3、4個方案，評估的結果都可行，綜合規畫會依照可行性評估的結果來進行更細部的設計。
林右昌說，現在因為要和民生汐止線整合，從輕軌的系統提升為中運量系統，有很多技術性的問題必須要考量，當然要做部分的修正，這都是合理和正常的事情。捷運的議題，他要苦口婆心的說，不要再一直打轉，還在談4、5年前的事情，去年好不容易化解歧見，有了共識。
林右昌再嗆柯市長，捷運的經費也不是你柯市長出的，是新北市，是交通部要編列預算來支持，難道你柯市長要來否決我們基隆的捷運嗎？如果我們基隆市的捷運推不成，柯市長是不是要負最大的責任，「不要撈過界，你去管新北市的事情，管到我們基隆路線要怎麼走，要彼此尊重」。
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