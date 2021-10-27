快訊

挖眼案翻版？台中超商店員勸戴口罩 遭醉漢打斷6根肋骨

國民黨黨產「三中案」宣判 馬英九獲判無罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基捷再開火 林右昌嗆柯撈過界：錢又不是你出的急什麼

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基捷再開火，林右昌嗆柯撈過界 ：錢又不是你出的急什麼。記者游明煌／攝影
基捷再開火，林右昌嗆柯撈過界 ：錢又不是你出的急什麼。記者游明煌／攝影

台北市長柯文哲不斷批評基隆捷運是騙局，還嗆基隆市長林右昌質疑八堵到基隆段 要等「反攻大陸」後才處理？

林右昌今天上午在市議會施政報告時火力全開，痛批柯撈過界，交通部已擬出數個方案準備要提出來和地方溝通，「柯市長你急什麼？而且那是我們基隆人的事情，我們基隆人自己會決定」。

林右昌說，八堵到基隆要怎麼進行，「我們基隆人自己會決定」，捷運當然要到基隆，要到市中心，這有什麼需要懷疑的呢。至於要怎麼進來，因為現在還有鐵路，從八堵到基隆短短3.7公里，因為路廊有限，可能會碰到幾個問題，會碰到要拆遷民房的問題，會碰到高架橋如何跨越的問題，這部分要尊重專業的評估。

林右昌表示，交通部已擬出數個方案準備要提出來和地方溝通，「柯市長你急什麼？而且那是我們基隆人的事情」，什麼時候要開工，交通部在進行規畫，現在的階段是綜合規畫，前一個階段是可行性評估。可行性評估當初提3、4個方案，評估的結果都可行，綜合規畫會依照可行性評估的結果來進行更細部的設計。

林右昌說，現在因為要和民生汐止線整合，從輕軌的系統提升為中運量系統，有很多技術性的問題必須要考量，當然要做部分的修正，這都是合理和正常的事情。捷運的議題，他要苦口婆心的說，不要再一直打轉，還在談4、5年前的事情，去年好不容易化解歧見，有了共識。

林右昌再嗆柯市長，捷運的經費也不是你柯市長出的，是新北市，是交通部要編列預算來支持，難道你柯市長要來否決我們基隆的捷運嗎？如果我們基隆市的捷運推不成，柯市長是不是要負最大的責任，「不要撈過界，你去管新北市的事情，管到我們基隆路線要怎麼走，要彼此尊重」。

基捷再開火，林右昌嗆柯撈過界 ：錢又不是你出的急什麼。記者游明煌／攝影
基捷再開火，林右昌嗆柯撈過界 ：錢又不是你出的急什麼。記者游明煌／攝影

基隆捷運 林右昌

延伸閱讀

北基市長頻為基隆捷運交火 邱臣遠：批柯掩飾施政不力

基捷爭議林右昌批說謊 柯文哲嗆：我不需讓他蹭聲量

誠品書店進駐基隆沙灣園區 「東誠品 西青鳥」成形

誠品基隆期間限定店 11/6進駐沙灣2古蹟

相關新聞

基捷再開火 林右昌嗆柯撈過界：錢又不是你出的急什麼

台北市長柯文哲不斷批評基隆捷運是騙局，還嗆基隆市長林右昌質疑八堵到基隆段 要等「反攻大陸」後才處理？

若基捷要從八堵進基隆 王國材：做高架再加70億

基隆捷運路線初步規畫日前出爐，第一階段八堵到南港段幾乎與台鐵「脫鉤」，第二階段八堵到基隆段會由基隆市民決定，是要保留台鐵...

「哪個縣市蓋2個高鐵站？」立委狂噹王國材開空頭支票

交通部長王國材昨天拋出「環島高鐵不是夢」，宜蘭高鐵及屏東都保留延伸可能性，行政院長蘇貞昌隨後表示已有規畫從六塊厝延伸到潮...

拋環島高鐵不是夢遭質疑 王國材舉日本新幹線為例

交通部長王國材昨天拋出「環島高鐵不是夢」，強調不管是宜蘭高鐵，還是已拍板的高鐵南延屏東到六塊厝，都希望未來還有延伸機會，...

【總編開箱】環島高鐵不是夢 美好的想像卻看不到專業評估

高鐵延伸話題近來引爆各種爭議，從宜蘭站到底該設在哪裡，到高鐵延伸屏東案目前規畫在六塊厝設站，都遭在地立委批評，昨天基隆捷運的議題也引起官員隔空大打口水戰。交通路線是地方重大建設，攸關民眾生活，關係到政治人物的選票，往往也成為助攻選舉的支票，交通部長王國材昨天突然喊出「環島高鐵不是夢」，乍聽之下很有美好的想像，但是否經過完整專業的評估，還是又是一句試探風向的政治語言？

基捷吵不停 王國材譏柯文哲健忘

基隆捷運爭議不休，交通部日前宣布基捷八堵到基隆段將和台鐵路線脫鉤，引發台北市長柯文哲不滿，一再批評基捷就是騙局，與基隆市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。