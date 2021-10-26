425億蓋不了？許淑華怒要求柯文哲團隊 別汙名化基隆捷運

台北市長柯文哲與基隆市長林右昌近期因基隆捷運頻頻交火，柯文哲嗆「路線不確定還編預算，不要講屁話」，林回嗆柯「感覺鬼打牆，患了政治失憶症」，北市議員許淑華今怒批，基隆捷運除路線微調，跟當初討論的共識哪裡不一樣，柯文哲卻說「是升級的大騙局」，要求柯市府團隊不要混淆視聽、汙名化基隆捷運。

許淑華今在議會交通部門質詢時，詢問捷運局長張澤雄及交通局長陳學台，「基隆捷運是騙局嗎？」去年北北基首長會議有達成五個共識，柯文哲現在卻說是騙局。

張澤雄回應，主要是路線改變，跟當初共識不一樣，當初規畫走台鐵路權，現在改走市區道路，八堵到樟樹灣站也改成立體高架路線，而路線的改變，還需要共同整合檢討。

許淑華再問，這只能說是路線改變，並不是騙局，「這是騙局嗎？這是騙局嗎？」陳學台與張澤雄默不出聲，但許淑華頻頻追問，要求回答，陳學台回應，只能說跟最後共識不太一樣。許淑華反問，哪裡不一樣？只是微調而已，難道基隆捷運不蓋了嗎？

許指出，比較大的變動是在八堵到基隆那段，但台北端部分還是依照當初討論的共識一樣走地下化，當初會議也有紀錄，為了地下化，所以從南港展覽館延到南港站，需增加87.9億元，可以分攤費用，這些都是柯文哲說的，哪裡是騙局。

許淑華怒吼，基隆捷運以輕軌升級輕軌捷運LRRT，以簡易車站加上必要的旅運及逃生設備規畫，單價僅是環狀線的二分之一，土建成本每公里高架成本低於環狀線，所以中央才會預估425億興蓋基隆捷運，「結果你們竟然說蓋不起來！」

張澤雄說，以過去蓋文湖線及台中綠線的經驗，加上物價上漲，所以評估425蓋不成。許淑華反問，難道物價年年上漲嗎？大眾運輸本來就有很多變動性，經費都會調整，憑什麼說蓋不成？

許說，文湖線光換了座椅就花了6700萬，現在中央425億興建基隆捷運，交通局及捷運局大言不慚說蓋不成，那之後環狀線、萬大線若要追加預算，議會是不是都不用支持了？

許直指，我以為你們是專業中的專業，但不要玩政治，基隆37萬居民有4成都要利用大眾運具到台北上班，基隆盼了20年，結果你們這樣亂搞，「憑什麼基隆要蓋基隆捷運，台北要擋什麼？」

許淑華提出三點具體要求，包含第一，不要用錯誤數據混淆視聽；第二，不要阻擋基隆發展；第三，不要汙名化基隆捷運。許說，不要再附和柯文哲，他明年就不用當市長，但基隆捷運這樣一搞就遙遙無期。