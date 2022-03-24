住飯店遇強震驚逃 他爬樓梯狂遇「路霸」阻擋氣炸

花蓮近海23日凌晨發生規模6.6強震，不少民眾睡夢中被驚醒，倉惶逃生。有民眾在奔逃時發現所住飯店逃生梯竟堆滿雜物，無視住客安全，甚至在住客反應後也未立即處理，讓當事人怒向消防局檢舉「台灣人就是學不乖！」

23日花蓮6.6強震全台有感，也震出一些問題。有民眾在入住嘉義某知名飯店，因地震搖晃強烈便打算先至戶外避難，當下電梯停擺只能靠逃生梯移動，卻發現飯店2個樓梯間未依消防法規淨空，皆堆滿桌椅、推車等雜物，阻礙人員行動，「我真的是暈了」。

網友在逃生時發現飯店樓梯間堆滿雜物。 圖／翻攝自爆料公社二社

從照片上可見樓梯轉角除了桌椅外，尚有吸塵器、房務推車等物，散落各層樓梯間，網友也紛紛撻乏「卡逃生梯這樣真的不行」、「逃生梯放成這樣真的好危險」、「高雄台中的大樓大火沒學到教訓」、「施工絕對是藉口，看就到是便宜行事亂擺的，消防安檢收一陣子後，又會自己生出來這些雜物的」。

事後該民眾向櫃檯人員詢問，對方卻僅道歉稱「最近館內設計在施工」，並回覆隔天早上再處理。然而直到他隔日中午退房時，1樓仍有雜物堆放。即使在Google評論留言，對方也僅回「深感抱歉，今早會立即改善」、「日後會加強教育人員並落實巡視」。

網友在Google評論向飯店反應逃生梯雜物問題，業主回覆「深感抱歉，今早會立即改善」。 圖／翻攝自爆料公社二社

業主的回應和處理態度，也讓他更質疑，若是發生的不是地震而是火災該怎麼辦？他表示，飯店「唯二的逃生通道」卻在公共安全上便宜行事，「台灣人就是學不乖，火沒燒到自己身上，反正有保險會賠，是這樣嗎」，隨後便向消防單位檢舉。

據《公視新聞網》報導，該飯店經理回應「 跟房務主管分別從逃生梯左右側開始巡視下去，因為這個小疏忽讓客人住得不開心，我們深感抱歉」，而消防單位也承認收到檢舉，並在到達現場後發現兩側樓梯間其他樓層都淨空，但1樓都有堆積一些桌椅雜物，已開出勸導單要求業者改善，後續將持續追蹤。