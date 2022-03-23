地震「上下震」最可怕？內行曝「恐怖搖法」：建築物恐倒易釀災

今（23）日凌晨花蓮發生規模6.6強震，許多民眾都在睡夢中被強烈搖晃震醒，就有網友好奇地震上下搖跟左右搖哪個比較恐怖？貼文釣出專業網友回應，指出上下搖、左右搖分別對人和建築物影響較大。

這名網友稍早在PTT八卦版表示，今天凌晨的地震好像是左右搖，但好奇「地震是上下搖比較恐怖，還是左右搖比較可怕？」貼文引來許多網友回應。

多數網友直言上下搖比較恐怖，「當然上下啊」、「上下搖很明顯表示震源在你附近」、「當你能感受到P波（指縱波，引發短週期上下運動）通常地震規模都很大，S波（指橫波，引發短週期水平運動）、表面波（引發長週期運動）破壞力都很強」。

不過，有網友認為左右搖對建築傷害力較大，「對建築物的話，左右屬剪力破壞，上下真的還好」、「左右對建築破壞力最大」、「左右搖才是房子會倒的原因」。

《報地震-中央氣象局》曾解釋，當地震波傳遞至地表，如果以「垂直震動」表現為主，為跑得比較快的P波（縱波），若是以「水平搖晃」表現為主，則為比較晚到的S波（橫波）。

《報地震-中央氣象局》也補充，至於為何用「為主」形容，因為地震波並非垂直傳到地表，會因為所在地與震源位置的關係，斜角傳至地表，P波與S波接力幫你水平搖晃，而且S波搖晃幅度會比較大，也較容易釀成災害。