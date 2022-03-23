台灣進入活躍期 專家：8級地震不需驚

地震驚夢！花蓮近海23日凌晨1時41分發生規模6.6地震，是今年以來最大地震，地質專家汪中和受訪時針對外傳台灣東部會有規模8的地震表示，海溝型地震規模大，但震源深、震度低，影響較小，最怕是遇到西部震源很淺的強烈地震；三月起地震發生頻率增多，他呼籲民眾應提高防災應變的意識。

震源淺才可怕

中研院地球科學所兼任研究員汪中和針對中央大學李錫堤教授說未來東部會發生「規模8以上大地震可能會來」表示，「是有可能的」，不過海溝型地震規模大，震源一般都很深，傳到地表，震度都會減低。台灣最怕的是西部震源很淺的強烈地震，如集集地震，規模7.3,震源8公里，地表震度高達7級。

汪中和分析，自2018年9月之後，台灣發生地震的頻率偏低，至今3年多，直到上個月他觀察，仍然偏低，但進入3月之後，似乎已進入地震活躍期。因之前幾年地壳板塊壓力沒有獲得較充分的釋放，3月則開始陸續多次地震，他認為現在應是進入台灣地震活躍期。且發生更高級數的地震風險也增加。

幸震央在花東外海

相較於南投921大地震的情況，汪中和表示，921地表震度達7級以上，加上在台灣本島，造成的災情慘重。此次地震規模也相當高，比較幸運的是在花東外海，且花、東地區人口密集度低；但這次仍造成玉里鎮玉興橋斷裂。通常超過6級以上地震，發生災情的機率高。

依據氣象局訊息，花蓮縣近海凌晨發生的這起地震，距花蓮縣府62.6公里，地震深度30.6公里，台東縣最大震度為6弱、花蓮震度為5強，宜蘭、新竹、苗栗、中、彰、投、嘉義、台南、高雄等地為4級；且後續發生40多起地震；地震測報中心主任陳國昌預估未來3天內，不排除仍會發生5級以上餘震。

此次地震造成玉興橋斷裂外，台東長濱鄉玉長公路部分路段路面龜裂、阻斷通行，屏東地區也發生因地震導致1千多戶停電。台東部分民宅水管破裂、地板龜裂、瓦斯爐掉落、超商貨架商品散落一地等。地震也造成台積電部分機台受影響，聯電則有部分機台啟動自動保護措施當機。【更多精采內容，詳見 】