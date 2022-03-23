熱脹冷縮加地震 彰化員林消防分隊磁磚剝落

今（23）日凌晨1時41分台灣發生芮氏規模6.6地震，國家級警報響起後，立刻一陣天搖地動，讓許多人從睡夢中驚醒，且整夜餘震不斷，可說是近來最難以安眠的一夜。半夜地牛翻身令不少人想起當年921大地震的情景...

2022-03-23 16:05