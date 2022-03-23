位處震央附近 台東醫院成功分院洗腎室管路斷釀淹水

今天凌晨花蓮外海發生芮氏規模6.6地震，震央附近的台東醫院成功分院醫療儀器等掉落地上，洗腎室逆滲透供水管路斷裂造成積水3公分，損害金額暫時無法估計，慶幸人員平安。

衛福部台東醫院成功分院發布訊息表示，清晨首波震波抵達時洗腎室管路應聲斷裂漏水，逆滲透水像瀑布一樣往外噴，院內3樓一度積水3公分，工務組人員連夜搶修，暫時減低噴水。

「當時只想先抓住什麼東西，太恐怖了，整個地面都在搖晃。」護理師說，當時感覺整棟建築上下搖晃，醫護人員紛紛蹲低，60秒後第2次震波又來襲，大家警覺可能還有餘震，無暇顧及掉落的醫療儀器和物品，連忙扶著急診室的病患逃往屋外的篩檢站暫時避難。

保全巡視各個樓層，發現牆壁有深淺不一裂痕，醫院廁所馬桶像是被大槌砸壞一樣遍地碎片，衛福部台東醫院院長樊聖要求以安全第一，並請護理部逐一打電話請洗腎家屬暫時不要前往成功分院，讓交通車駕駛將20多名洗腎病患載往50多公里外的市區醫院洗腎。

經過一夜驚嚇，醫護交班時忍不住互相安慰，慶幸病患和同事都能平安度過強震。至於院內相關設備損害部分，目前暫時無法估計，經過一整天整理復原，初步仍能運作醫療業務，並儘速找來廠商修復洗腎系統，讓東海岸地區洗腎民眾不再奔波。