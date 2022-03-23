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位處震央附近 台東醫院成功分院洗腎室管路斷釀淹水

中央社 / 台東縣23日電
花蓮近海23日凌晨發生規模6.6地震，餘震數十起，衛生福利部台東醫院成功分院內的病人不敢待在病房，院方將病床、點滴跟監測儀器都移至戶外。 中央社／民眾提供
花蓮近海23日凌晨發生規模6.6地震，餘震數十起，衛生福利部台東醫院成功分院內的病人不敢待在病房，院方將病床、點滴跟監測儀器都移至戶外。 中央社／民眾提供

今天凌晨花蓮外海發生芮氏規模6.6地震，震央附近的台東醫院成功分院醫療儀器等掉落地上，洗腎室逆滲透供水管路斷裂造成積水3公分，損害金額暫時無法估計，慶幸人員平安。

衛福部台東醫院成功分院發布訊息表示，清晨首波震波抵達時洗腎室管路應聲斷裂漏水，逆滲透水像瀑布一樣往外噴，院內3樓一度積水3公分，工務組人員連夜搶修，暫時減低噴水。

「當時只想先抓住什麼東西，太恐怖了，整個地面都在搖晃。」護理師說，當時感覺整棟建築上下搖晃，醫護人員紛紛蹲低，60秒後第2次震波又來襲，大家警覺可能還有餘震，無暇顧及掉落的醫療儀器和物品，連忙扶著急診室的病患逃往屋外的篩檢站暫時避難。

保全巡視各個樓層，發現牆壁有深淺不一裂痕，醫院廁所馬桶像是被大槌砸壞一樣遍地碎片，衛福部台東醫院院長樊聖要求以安全第一，並請護理部逐一打電話請洗腎家屬暫時不要前往成功分院，讓交通車駕駛將20多名洗腎病患載往50多公里外的市區醫院洗腎。

經過一夜驚嚇，醫護交班時忍不住互相安慰，慶幸病患和同事都能平安度過強震。至於院內相關設備損害部分，目前暫時無法估計，經過一整天整理復原，初步仍能運作醫療業務，並儘速找來廠商修復洗腎系統，讓東海岸地區洗腎民眾不再奔波。

花蓮外海23日凌晨發生芮氏規模6.6地震，位在震央附近的台東醫院成功分院急診室有一名病患受到驚嚇，在護理師和家屬攙扶下轉往院外篩檢站暫時安置。 中央社／衛福部台東醫院提供
花蓮外海23日凌晨發生芮氏規模6.6地震，位在震央附近的台東醫院成功分院急診室有一名病患受到驚嚇，在護理師和家屬攙扶下轉往院外篩檢站暫時安置。 中央社／衛福部台東醫院提供

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