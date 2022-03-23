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突發地震…科技廠凌晨on call設備仔 他慘遭「嗨賴」

聯合新聞網 / 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

23日凌晨花蓮近海發生規模6.6地震，科技重鎮南科園區有廠商部分機台自動停機，還有設備工程師們接到公司急call召回，進一步確認機器狀況。一名「設備仔」才剛下小夜班，就被call回公司，還有人因為沒隨時待命，漏接公司電話慘遭「嗨賴」（點名責怪）。

一名理組網友在「Dcard」以「你各位設備仔該出門了吧？」為題詢問，「這次地震全台有感，484南科竹科的設備仔該起來on call了吧？」

設備相關職業網友抱怨「機X，小夜剛下被call回去」，也有人直言「小夜下班關靜音，沒事沒事」、「我直接擺爛」，但有員工被檢討「沒接電話今天直接被嗨賴」。

還有一名「設備仔」大夜班下哨補眠，突遇地震驚醒「還好我下哨了QQ」，鬆一口氣繼續睡；甚至有人說「這顯得我離職非常有意義」、「南科9路平安」。

地震 Dcard 科技業

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