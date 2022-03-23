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凌晨6.6強震「警衛睡到歪歪去」 住戶看傻：大哥地震了
23日凌晨1時41分，花蓮外海發生規模6.6地震全台有感，截至下午3時已有62起餘震。事發時，國家警報搶先示警，不少民眾半夜驚醒逃生，但有一住戶逃至大門口，卻看到自家警衛呼呼大睡，甚至整個人癱在椅子上，令他忍不住拿起手機拍下這一幕，笑翻眾多網友。
該住戶在「爆廢公社」發文寫道「警衛大哥地震了」並附上照片，可見大樓警衛坐在櫃檯裡倒頭大睡，整個身體傾斜嚴重，彷彿疲憊不堪。
網友們紛紛打趣「大哥被震暈了」、「平時不太睡，搖一搖就想睡！」、「本來睡得很正，就是地震把他震歪的」、「他只是聽從國家警報，正在趴下找掩護找比較久而已」，還有人猜想「住戶在櫃檯圍一圈看著他」。
其他保全則透露，自己本來也準備打瞌睡，卻突然晃一下，跳起來衝出門逃生，他才意識到「呃…等等我好像是保全，我要廣播嗎」。還有人緩頰說「顧大樓還真的累」、「別苛責，輪班很累的」。
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