921全台樓房倒一排…「這縣市」0建築倒塌 他讚：根本天選之市

今（23）日凌晨1時41分台灣發生芮氏規模6.6地震，國家級警報響起後，立刻一陣天搖地動，讓許多人從睡夢中驚醒，且整夜餘震不斷，可說是近來最難以安眠的一夜。半夜地牛翻身令不少人想起當年921大地震的情景，當時多個縣市的樓房受強震影響倒塌，唯獨桃園的建築未傳出災情，讓網友懷疑「桃園是台灣最不怕地震的嗎？」

該名網友在PTT上回憶當年921大地震，他表示當時「整個西部從嘉義到台北都有房子倒塌」，受強震影響，全台樓房幾乎「倒一排」，唯獨桃園「倖免於難」，建築物倒塌數掛零，連半倒的都沒有。對此，原PO也感到相當驚訝，不禁讚嘆「（桃園）號稱土質最強，最不怕地震，聽說青埔又是桃園中最強，根本是天選之市」，更懷疑「怕地震其實搬到桃園或青埔就不用擔心了？」

文章引發討論，網友也留言發表看法，「桃園是最適合高強度發展的地質」、「桃園地質比較堅硬我記得」，也有人認為近來縣市發展樓房數增加，不能與之前做比較，「921的時候青埔都還是整片農田」、「921時青埔沒幾間房子」，部分網友則有其他見解，「桃園除了火災，颱風跟地震都不怕」、「以工廠別沒事燒起來來講，桃園天災確實少」。

過去就有人以「桃園沒有大地震過？」為題在PTT發起討論，當時網友們點名地形、沒經過地震帶及土地結構是桃園的優勢，「桃園沒啥大斷層，卵礫石層又蠻硬的」、「桃園地基打下去都是石頭，不像台北都是土，紮實度不同」、「地質條件真的穩」、「桃園是台地，颱風也幾乎不會淹水，除了山區」、「桃園如果受地震影響大，其他地方肯定更嚴重」。

根據《自由時報》報導，中央大學地球科學系教授顏宏元曾提到，桃園沒有「活動斷層」，因此少有自發性地震，再加上台地的地形且沒有土壤液化的情況，因此桃園與其他縣市相比，地震狀況較少，「也可以說是最安全的地方」。