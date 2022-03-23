影／強震驚人空拍畫面曝光 花蓮玉興橋28根預力梁斷數截

花蓮今天凌晨發生規模6.6大震後餘震不斷，玉里鎮玉興橋正在拓寬，上周六才吊掛完成的預力梁斷成好幾截，空拍畫面曝光，相當駭人。蘇花改工程處趕到現場徹夜處理，處長李宗仁說，預力梁有做斜撐和固定，但因為地震規模太大且是「上下跳」被震脫，造成傾斜斷裂，估計損失近5000萬元。

位於台９線的玉興橋為跨越秀姑巒溪的高架橋，在玉里醫院祥和園區旁跨越堤防，目前正由蘇花改工程處施工拓寬，處長李宗仁在事發後趕到現場察看。他說，玉興橋兩側拓寬部分，上周六剛完成吊梁作業，32根預力梁分成8跨，也就是有8個橋墩，這周開始施作間隔梁，完成後才要裝上橋面版，間隔梁預計要1個多星期完成，才做到一半，就發生大地震。

李宗仁說，經現場察看，確認承包商有做好預力梁固定和支撐，只是因為地震規模達到6.6，且是上下震，搖晃力量強烈致固定和支撐都被震脫，預力梁位移，才會傾倒斷裂。

蘇花改工程處統計有多達28根預力梁傾倒、斷裂，已著手清除破碎部分。李宗仁說，受損的預力梁，16根是45公尺，12根是40公尺，以一根約150萬元計算，再加上後續清除等工程費用，初估損失近5000萬元。