快訊

被爆已婚！瘦子親自回應「婚姻狀態」 發3影片公佈實情

強震驚人空拍畫面曝光 花蓮玉興橋28根預力梁斷數截

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／強震驚人空拍畫面曝光 花蓮玉興橋28根預力梁斷數截

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
今天凌晨花蓮6.6大地震，將玉興橋拓寬部分的預力梁震損。圖／民眾提供
今天凌晨花蓮6.6大地震，將玉興橋拓寬部分的預力梁震損。圖／民眾提供

花蓮今天凌晨發生規模6.6大震後餘震不斷，玉里鎮玉興橋正在拓寬，上周六才吊掛完成的預力梁斷成好幾截，空拍畫面曝光，相當駭人。蘇花改工程處趕到現場徹夜處理，處長李宗仁說，預力梁有做斜撐和固定，但因為地震規模太大且是「上下跳」被震脫，造成傾斜斷裂，估計損失近5000萬元。

位於台９線的玉興橋為跨越秀姑巒溪的高架橋，在玉里醫院祥和園區旁跨越堤防，目前正由蘇花改工程處施工拓寬，處長李宗仁在事發後趕到現場察看。他說，玉興橋兩側拓寬部分，上周六剛完成吊梁作業，32根預力梁分成8跨，也就是有8個橋墩，這周開始施作間隔梁，完成後才要裝上橋面版，間隔梁預計要1個多星期完成，才做到一半，就發生大地震。

李宗仁說，經現場察看，確認承包商有做好預力梁固定和支撐，只是因為地震規模達到6.6，且是上下震，搖晃力量強烈致固定和支撐都被震脫，預力梁位移，才會傾倒斷裂。

蘇花改工程處統計有多達28根預力梁傾倒、斷裂，已著手清除破碎部分。李宗仁說，受損的預力梁，16根是45公尺，12根是40公尺，以一根約150萬元計算，再加上後續清除等工程費用，初估損失近5000萬元。

地震

延伸閱讀

花蓮6.6強震 力積電、聯電回應了

花蓮6.6強震 台積電、世界先進回應了

花蓮地震居民一夜未眠 玉里碾米廠房震歪

花蓮規模6.6地震 屏東饋線跳脫1203戶停電

相關新聞

不斷更新／地震還沒完！ 已58起餘震 規模4.5最大震度3級

中央氣象局發布第26號顯著有感地震報告，今天上午6時43分，在台東縣政府北北東方80公里 ，位於台東縣長濱鄉，發生芮氏規...

花蓮6.6強震 玉長公路預計今傍晚5點搶通

花蓮縣豐濱鄉近海今凌晨1點41分發生6.6強震，導致鄰近台30線玉長公路台東端32.5公里處路面龜裂，公路總局預警性全面...

影／強震驚人空拍畫面曝光 花蓮玉興橋28根預力梁斷數截

花蓮今天凌晨發生規模6.6大震後餘震不斷，玉里鎮玉興橋正在拓寬，上周六才吊掛完成的預力梁斷成好幾截，空拍畫面曝光，相當駭...

該地區49年最大地震 氣象局：921以後規模第5 餘震恐長達1年

今天凌晨花東地區發生規模6.6有感地震，全台有感，已有54個餘震。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌受訪時說，49年來最大...

花蓮近海規模6.6地震 鄭明典：玉山測到4級

花蓮近海今天凌晨發生規模6.6地震。氣象局長鄭明典今天在臉書提醒，餘震還很頻繁出現，加上可能降雨，請民眾避免使用山區道路...

巧合？凌晨花東6.6強震「台過往3大地震都在半夜」專家解答了

今天清晨1點41分，花東近海發生規模6.6地震，不少民眾在睡夢中驚醒，且整夜餘震不斷，規模超過3的就至少30起，氣象局也說，6.6是921大地震後，台灣本島或是沿海地區排名第五大地震，但也不少人好奇，「為何強震都發生在半夜？」，專家也給出答案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。