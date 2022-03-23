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「國家級警報」終於有用了？ 網友狂讚：提早10秒以上讓你跑

聯合新聞網 / 綜合報導
23日凌晨推播的國家級地震警報 圖／讀者提供
23日凌晨推播的國家級地震警報 圖／讀者提供

今天凌晨半夜的大地震驚醒許多民眾，而更多人在地震來臨前就已被手機的「國家級地震警報」嚇醒，《PTT》上便有網友因此稱讚「這次的警報很準確，真的比地震還快」，引起諸多網友贊同。

該網友表示，地震警報一直都被嫌聲音嚇人，這次他收到警報滑開螢幕時，還以為又是剛剛延遲的地震警報，還在準備發火的時候，一波大地震馬上就傳來，「這次應該是警報第一次有作用」。

網友們則紛紛同意「早了大概10秒以上」、「警報早超多，還以為誤報」、「原本在用電腦，一看到警報馬上衝到床上拿棉被」、「收到簡訊我全家馬上躲，大約10秒後地震到」、「早了很多秒，真的會有心理準備」、「這次警報絕對有時間讓你跑」、「真的要發生什麼事，早1秒都好」。

但也有網友表示「比起之前先搖再收警報，先收警報反而嚇到又緊張，怕爆了！」、「還是沒收到」、「我的晚了 10 秒」、「花蓮開始搖了才收到」、「提前幾秒而已，房倒了一樣還是來不及逃」、「半夜一點半根本也只會揉揉眼睛，再看一次是不是看錯」。

而根據警報內容建議，收到警報時的三步驟應為「趴下、掩護、穩住」，以減少受傷風險。

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