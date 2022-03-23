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巧合？凌晨花東6.6強震「台過往3大地震都在半夜」專家解答了

聯合新聞網 / 綜合報導
花東地區今淩晨1點06分起，接連發生有感地震達44次，其中，2次規模超過6級，台東不僅傳出零星災情，民眾也一整夜被震到不敢睡。圖/讀者提供
花東地區今淩晨1點06分起，接連發生有感地震達44次，其中，2次規模超過6級，台東不僅傳出零星災情，民眾也一整夜被震到不敢睡。圖/讀者提供

今天清晨1點41分，花東近海發生規模6.6地震，不少民眾在睡夢中驚醒，且整夜餘震不斷，規模超過3的就至少30起，氣象局也說，6.6是921大地震後，台灣本島或是沿海地區排名第五大地震，但也不少人好奇，「為何強震都發生在半夜？」，專家也給出答案。

根據以往的大地震來看，921規模7.3大地震發生在凌晨1點47分，2016美濃規模6.6地震發生在凌晨3點57分，2018花蓮規模6.2地震則發生在半夜23點50分，這次的花東則發生在凌晨1點41分，鄉民則好奇在PTT發文詢問「自從有印象以來，大地震好像都發生在深夜，或者是凌晨，或是大部分在休息睡覺的時間，其實這樣比較難做準備逃離吧，好恐怖」。

而網路上曾流傳半夜容易大地震是因為「月球引力」，日本東大科研小組也曾投書英國網路科學期刊「自然-地球科學」，表示太陽和月球的引力會引起地殼的潮汐現象，讓地面壓力產生變化，地面壓力不斷增強時，就會導致小塊岩石破裂，引發大地震，但這個說法也被一些科學家質疑，缺乏強大的科學證據。

根據「中時新聞網」報導，台灣東部地震研究中心主任張文彥說，基本上沒有資料顯示晚上容易發生大地震，純粹是巧合，他也舉出例子，像是2008年中國大陸的汶川大地震與2011年的日本311大地震也都是發生在白天，2010年的高雄甲仙地震也是在白天，只是幾次傷亡較重的強震都碰巧在半夜，才讓人有此印象。

今天凌晨1點41分發生芮氏規模6.6有感地震，震央在花蓮。圖／翻攝自中央氣象局
今天凌晨1點41分發生芮氏規模6.6有感地震，震央在花蓮。圖／翻攝自中央氣象局

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