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規模6.6地震 台東道路龜裂蝦池坍崩1人受傷
花蓮近海凌晨發生規模6.6地震，台東震度6弱，發生道路龜裂、落石、蝦池坍崩10萬尾白蝦流失、88歲老翁遭玻璃割傷等災情。
中央氣象局表示，3日凌晨1時41分發生芮氏規模
6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣政府南
方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱。
台東警方、消防局統計災情有，台11線長濱鄉、東
河鄉多處路段邊坡坍方或出現落石，影響半線路面。台
30線玉長公路東段32.5公里處出現路面龜裂，公路局
勘查後預警性封閉全線道路禁止通行。長濱鄉1.8公尺
高約10噸重巨石掉落路面。
另外，長濱鄉及成功鎮、台東市區多間超商貨架商品掉落滿地，民宅水塔水管破損，地板龜裂。1名88歲老翁遭掉落玻璃割傷送醫。
長濱鄉美山地區的陳姓漁民飼養的六池白蝦，地震
造成大鐵門還有圍牆整個坍崩，水管嚴重破裂，約10
萬尾蝦子跟著水全部流走，加上修補費用，損失超過200萬元。
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