快訊

直播／花蓮近海發生規模6.6地震 氣象局說明

逃出危城馬立波：國際記者最後撤離的烏克蘭戰地見證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

規模6.6地震 台東道路龜裂蝦池坍崩1人受傷

中央社 / 台東縣23日電

花蓮近海凌晨發生規模6.6地震，台東震度6弱，發生道路龜裂、落石、蝦池坍崩10萬尾白蝦流失、88歲老翁遭玻璃割傷等災情。

中央氣象局表示，3日凌晨1時41分發生芮氏規模

6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣政府南

方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱。

台東警方、消防局統計災情有，台11線長濱鄉、東

河鄉多處路段邊坡坍方或出現落石，影響半線路面。台

30線玉長公路東段32.5公里處出現路面龜裂，公路局

勘查後預警性封閉全線道路禁止通行。長濱鄉1.8公尺

高約10噸重巨石掉落路面。

另外，長濱鄉及成功鎮、台東市區多間超商貨架商品掉落滿地，民宅水塔水管破損，地板龜裂。1名88歲老翁遭掉落玻璃割傷送醫。

長濱鄉美山地區的陳姓漁民飼養的六池白蝦，地震

造成大鐵門還有圍牆整個坍崩，水管嚴重破裂，約10

萬尾蝦子跟著水全部流走，加上修補費用，損失超過200萬元。

地震

延伸閱讀

臺東近海05:12規模4.1地震 最大震度臺東縣3級

花蓮近海03:35規模5.8地震 最大震度臺東蓮縣4級

影／受6.6地震影響 花蓮玉里玉興橋橋基倒塌斷一半

地震強烈搖晃台東東海岸水管破裂女兒牆倒、老翁被壓傷

相關新聞

不斷更新／地震還沒完！ 已52起餘震 規模4.4最大震度3級

中央氣象局發布第26號顯著有感地震報告，今天上午6時43分，在台東縣政府北北東方80公里 ，位於台東縣長濱鄉，發生芮氏規...

已47餘震 氣象局：今規模6.6地震是921後排名第4大

今天清晨1時41分，花蓮近海發生規模6.6地震，相隔2分鐘、1時43分又發生規模6.1餘震。中央氣象局說，整夜餘震不斷，...

有種蛋蛋的哀傷...整晚連震上千顆雞蛋幾乎全破 讓全國人都心痛

一夜的連震，全台很多人都無法入眠，臉書爆料公社有人PO出照片，蛋商放在倉庫的數千顆雞蛋幾乎全倒破裂，無法賣也不能吃，網友...

花東暗夜震不停 玉興橋封閉、玉長公路龜裂百公尺

花蓮、台東今天凌晨密集連震數十餘次，讓東部人一夜難眠。位於花蓮南區的玉里鎮，陸續傳出災情，正在拓寬的外環道路玉興橋，才剛...

花東地區迄今已47震 中科大廠未傳災情

今天凌晨1時許，花東地區迄今已有47起地震，其中兩起規模六的地震，台中亦有4至3級。地震後，中科管理局立即與園區大廠聯繫...

餘震不斷 花蓮玉里橋垮、玉長公路路面龜裂

花蓮近海今天凌晨發生規模6.6地震，大小餘震不斷，也導致花東地區陸續傳出災情。公路總局表示，經巡查轄區道路災情，截至今日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。