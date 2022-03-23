已47餘震 氣象局：今規模6.6地震是921後排名第4大

今天清晨1時41分，花蓮近海發生規模6.6地震，相隔2分鐘、1時43分又發生規模6.1餘震。中央氣象局說，整夜餘震不斷，規模超過3的就至少30起，還會不斷增加，三天內不排除有規模5到6以上餘震。氣象局也說，6.6的地震除了是今年最大外，也是921大地震後，台灣本島或是沿海地區排名第四大地震。

氣象局說，直到7時30分餘震有47個，包含40個小區域有感，其他是7個顯著有感地震。

根據氣象局資料顯示，清晨1時41分發生規模6.6地震，震央在花蓮縣近海深31公里，最大震度台東6弱、花蓮也有5加；南投、嘉義、高雄、雲林、台中、宜蘭、台南、彰化、苗栗、新竹也都有4級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌受訪時說，今晨規模6.6地震，是今年最大地震，而6弱的震度也是2020年震度分級新制上路後，首度出現的最大震度。

此外，陳國昌說，規模6.6地震，以發生在台灣本島或是沿海地區來看，是1999年921後地震後強度排第四地震。不排除這三天有規模5以上到6的餘震。

陳國昌說，今晨地震後，同仁就一直在定序，餘震不停增加，截至目前至少超過30個超過3餘震，小於規模3的餘震可能數量更多，今天也會不斷增加。

陳國昌說，該起地震震央位在菲律賓海板塊碰撞歐亞大陸板塊位置，是破碎帶，雖然是地震好發區，但以往該地區並沒有像北邊靠花蓮那麼多地震。

不過陳國昌說，該處碰撞點本身兩個板塊剛性就比較大，累積能量比較多，才容易破裂。花蓮地層扭來扭去，要隱沒又要轉彎，有很多破裂帶，當你能量變形累積就需要釋放能量，會先找容易釋放的地方釋放，累積時間長久才會爆發比較大地震，今天就是如此。

陳國昌說，該震央在1973年以後，將近一個世紀只有15個地震，且都沒有超過規模6以上，今天清晨1時許就出現2個。

陳國昌說，每年平均會發生2到3個規模超過6地震，今年1月3日有一起，今天2起，已經追平平均值。他說，確實全世界近兩年地震次數比以往頻繁許多，學者認為全世界應該屬於地震比較活躍期。

陳國昌說，我國近期比規模6.6大的地震，為2006年屏東外海規模6.96的雙震，當時把附近海纜都震斷；再來是2009年花蓮外海有個規模6.9的地震；2019年宜蘭外海也有規模6.7的地震。