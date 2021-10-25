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地震前比國家警報更早響 台大醫秀1神物：921時也響過

聯合新聞網 / 綜合報導
台大醫師貼出家中神物，地震前都會先敲鐘提醒。圖／取自臉書
台大醫師貼出家中神物，地震前都會先敲鐘提醒。圖／取自臉書

昨日發生規模6.5地震，北台灣感受明顯，各地都劇烈搖晃，國家級警報也警鈴大響。台大醫院婦產科醫師施景中表示，家中一「神物」都會在地震前搖晃，除了921大地震外，連昨日的地震前也發出聲音，且「國家級警報還要早」。

施景中在臉書貼出1988年到首爾景福宮購買的「聖德大王神鐘」縮小版模型，原本是打算買來給小孩當作玩具，想不到買完隔年就遇上921大地震，當時半夜事發前，還沒有感受到劇烈搖晃，但神鐘就以因為地震強烈震波噹噹作響。

施景中表示，過往幾次較大地震，神鐘一樣也會發出聲音提醒他，雖然鐘槌老早就已經故障了，但在昨日中午左右大地震前，神鐘再度響起，且時間還比國家級警報更早。

其他網友驚嘆「不錯的預警裝置」、「這麼厲害」、「侯風地動儀的簡化版？」、「渾天儀？」、「還買得到嗎？」、「祖先的智慧很難想像，運作原理如此精準」、「感覺之後如果去韓國旅遊可以帶一個」、「我下次去景福宮也要買」。

地震 施景中 921大地震

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