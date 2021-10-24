宜蘭連震 網友：參加喜宴晃到大家都在尖叫

宜蘭縣下午1時許接連發生2起地震，造成礁溪鄉招牌掉落、蘇花公路落石等零星災情，所幸無人受傷；有網友說，當時她正在參加喜宴，晃到大家都在尖叫。

地震發生時，不少民眾正在羅東鎮一間火鍋店內用餐，有民眾向媒體表示，感覺搖晃很大，有點可怕；不過，也有消費者說，地震發生時不會感到害怕，但突然大搖一下，小朋友有被嚇到。

有網友在臉書（Facebook）社團「宜蘭知識+」留言說，當時他正在睡覺，嚇死了，褲子拿了往外面跑；也有人說，整個魚缸的水剩下一半；另有網友說，她正在參加喜宴，「晃一個，大家都尖叫」；也有民眾說，當時正在家滑手機，房間裡的東西都在晃動，聽到樓下磁磚掉下來的聲音。

宜蘭縣警察局蘇澳分局表示，下午1時13分接獲報案，宜蘭縣台9線115.8公里處北上有落石滑落，擊中1輛自小客車左側，造成車輛受損，另1輛自小客車行經時壓到落石爆胎，所幸無人受傷。

警方立即協助交通管制，並通知公路總局第四區養護工程處南澳工務段派遣機具和人員前往處理。第四區養護工程處指出，落石已於下午2時4分清理完畢恢復雙向通行，其餘轄管宜蘭、花蓮縣境內省道、道路、橋梁、隧道無災情，交通維持正常通行中。

此外，地震也造成宜蘭零星災情，包含礁溪鄉忠孝路「阿先泡湯招牌」掉落；大同鄉台7線66公里處路樹傾斜，但不影響交通；羅東鎮維揚路152巷紅綠燈損壞懸在空中，所幸無人受傷，相關單位目前正在現場處理。

基隆市長林右昌則透過新聞稿表示，第一時間已指示災害應變中心及各局處清查，並無災情發生，一切平安，市府會持續警戒關注，請民眾不要擔心。

根據中央氣象局最新資訊，下午1時11分、12分連續發生2起地震，規模達6.5及5.4，震央分別位於宜蘭南澳及大同鄉，深度為66.8及67.3公里；最大震度宜蘭縣、花蓮縣、新北市、桃園市、台北市、台中市、南投縣、新竹縣、基隆市、苗栗縣、新竹市4級。