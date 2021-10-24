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宜蘭6.5強震「台北4級」網友嚇傻 指兩巧合驚呼：921既視感
今（24）日下午13時11分，宜蘭南澳鄉發生芮氏規模6.5、深度66.8公里的地震，全台有感。其中，台北最大震度4級，許多網友紛紛聚集到PTT上發文直呼「超有感」，更拿當年全台天搖地動的「921大地震」比擬，不僅台北地區震度相當，就連搖晃方向也一樣，引起網友熱烈討論。
1999年9月21日凌晨時分，震央於台灣中部、芮氏規模7.3的「921大地震」，震醒了許多仍在夢中的民眾，最大震度則出現在南投7級，台北市也有達4級的震度。由於921大地震為極淺層地震，加上當時的房屋多不具避震功能，造成2400多人罹難、近10萬棟房子倒塌，總計損失超過3000億元。
對此，許多網友不僅表示台北好久沒有晃那麼大的地震，其搖晃的程度和方向也有「921既視感」，「（地震前）先有聲音耶，超像921」、「921台北四級超大的耶，窗戶都在吱吱叫」、「921更大，但先上下再左右也很像了」、「這次地震真的是最接近921的強度」、「真的感受到921在新竹時的感覺」、「我姐說真的很像當年921的強度」。
不過仍有網友認為不敵921的地震威力，不禁回憶起當時的情景，「921的比較久，但是台北真的算滿久沒這麼大的」、「921前震完還先停電勒」、「921那時候搖幾秒鐘就停電了，之後我都根據有沒有停電來判斷要不要逃」、「921是上下、左右接續著來的，第一時間沒跑都超慘」、「921我睡死，奶奶差點潑水叫我起來逃」。
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