李雲迪被消失名利雙失！面臨至少8.4億台幣巨額賠償金

中國著名鋼琴家李雲迪日前涉嫌嫖娼，他及女方均已被北京朝陽警方採取行政拘留。中國音樂家協會事後發聲明，指事件已產生「極其惡劣的社會影響」，決定取消李雲迪的會員資格。央視網更發文評李雲迪嫖娼被拘是「自作孽不可活！」有聲稱知情網民爆料李雲迪被警方查獲的細節，稱其早有前科，並且每次花費不菲，指李雲迪是用實名制轉賬支付款項，每次交易1萬元人民幣。內地媒體更稱，李雲迪因嫖娼被抓獲並不是第一次，今年上半年就出過事，只是當時並未流傳開來。

李雲迪面對最大的處罰，除了一夜間聲名狼藉之外，還要隨時付上天價賠償。內地近期正大力打擊失德藝人，今次涉嫌嫖娼被捕，自然逃不過「被消失」的命運，他曾參與的綜藝節目已被下架，而他本有至少12個代言廣告包括汽車及乳製品等，也陸續跟他割席，當中包括任廣州城市形象代言人，昨日廣州市文廣旅局已宣布終止他的代言人資格，行內人士估計他要向受影響的代言廣告商賠償至少2億元人民幣（約8.4億台幣）違約金。

延伸閱讀：

李雲迪涉嫖 | 知情人士曝光女子樣貌 網友揶揄：不怪李雲迪

李雲迪涉嫖丨王力宏8年前「基情」呼冤文出土 網民：終於還清白

文章授權轉載自《香港01》