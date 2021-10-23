快訊

每片口罩4角...半小時8百盒完售！11月2日還有5千盒

MLB／完封紅襪！生涯最速7球都在這戰 賈西亞率太空人飛進世界大賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李雲迪被消失名利雙失！面臨至少8.4億台幣巨額賠償金

香港01 / 文．張嘉敏
擷自和訊網汽車頻道
擷自和訊網汽車頻道

中國著名鋼琴家李雲迪日前涉嫌嫖娼，他及女方均已被北京朝陽警方採取行政拘留。中國音樂家協會事後發聲明，指事件已產生「極其惡劣的社會影響」，決定取消李雲迪的會員資格。央視網更發文評李雲迪嫖娼被拘是「自作孽不可活！」有聲稱知情網民爆料李雲迪被警方查獲的細節，稱其早有前科，並且每次花費不菲，指李雲迪是用實名制轉賬支付款項，每次交易1萬元人民幣。內地媒體更稱，李雲迪因嫖娼被抓獲並不是第一次，今年上半年就出過事，只是當時並未流傳開來。

李雲迪面對最大的處罰，除了一夜間聲名狼藉之外，還要隨時付上天價賠償。內地近期正大力打擊失德藝人，今次涉嫌嫖娼被捕，自然逃不過「被消失」的命運，他曾參與的綜藝節目已被下架，而他本有至少12個代言廣告包括汽車及乳製品等，也陸續跟他割席，當中包括任廣州城市形象代言人，昨日廣州市文廣旅局已宣布終止他的代言人資格，行內人士估計他要向受影響的代言廣告商賠償至少2億元人民幣（約8.4億台幣）違約金。

延伸閱讀：

李雲迪涉嫖 | 知情人士曝光女子樣貌　網友揶揄：不怪李雲迪

李雲迪涉嫖丨王力宏8年前「基情」呼冤文出土　網民：終於還清白

文章授權轉載自《香港01》

李雲迪

相關新聞

李雲迪被消失名利雙失！面臨至少8.4億台幣巨額賠償金

他本有至少12個代言廣告包括汽車及乳製品等，也陸續跟他割席，當中包括任廣州城市形象代言人，昨日廣州市文廣旅局已宣布終止他的代言人資格，行內人士估計他要向受影響的代言廣告商賠償至少2億元人民幣（約8.4億台幣）違約金。

李雲迪涉嫖案 母校音樂院連夜切割缷牌刪資料

事件引起軒然大波，內地傳媒報導指，不但其參與的綜藝節目隨即下架，代言的多個品牌也行動迅速刪除照片，就連母校四川音樂學院也連夜將「李雲迪鋼琴工作室」的牌子摘除。

行政違法遭重懲 專家質疑過當

對於「李雲迪嫖娼」一事，除了製造出「以實錘新聞澄清多年gay傳聞」、「拘留所又多了一位可以鋼琴伴奏的才子」等段子，留下眾...

陸全面封殺李雲迪 恐終生禁演

被稱為「鋼琴王子」的李雲迪涉嫌嫖娼被捕，一日之內，被大陸官方與民間全面封殺。中國音樂家協會和演出行業協會立即與其切割，多...

官媒批李雲迪自作孽 「黑白琴鍵容不得黃」

「鋼琴王子」李雲迪嫖娼被拘，引起各界譁然，人民網評對此直言「黑白琴鍵容不得黃」，李雲迪不僅塌了人設，毀了口碑，星途也會黯...

李雲迪影片下架 代言恐解約「披荊斬棘的哥哥」被打碼

李雲迪因身材修長，面目俊朗，除鋼琴才藝吸引許多粉絲外，今年還轉戰演藝界，登上綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」。不過涉嫖娼醜聞傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。