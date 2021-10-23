揮霍驚世才華的鋼琴天才 李雲迪淪為通告藝人之路

李雲迪因嫖娼被拘，又一位當紅明星犯了錯。從少年得意的蕭邦國際鋼琴比賽冠軍，成長為國人引以為傲的國際鋼琴名家，到成為娛樂圈常客、重要演出失誤頻頻，李雲迪的星途曾讓不少樂迷唏噓。在昨晚之前，他似乎已經在鋼琴技藝上放棄了自己。而如今，他卻徹底斷送了自己的前程。

李雲迪被行政拘留

在21日中午，就陸續有博主爆料稱李雲迪「嫖娼被抓」的消息，引起網友討論。於此同時，李雲迪自己的微博則剛發布了一條參演綜藝《披荊斬棘的哥哥》相關的宣傳視頻。到了晚上8時許，「平安北京」官微發微博稱：「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白，這個，絕對不可以錯……」這條微博配上了一張鋼琴的特寫。

很快，「平安北京朝陽」發布了一條微博通報：「近日，朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。對此，警方依法開展調查，將賣淫違法人員陳某卉（女，29歲），嫖娼違法人員李某迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。」經證實，「李某迪」正是知名鋼琴家李雲迪。截至發稿前，在《披荊斬棘的哥哥》最新一集公演環節中，李雲迪的部分鏡頭、名字被打碼處理，只剩少數露臉鏡頭。

天才少年的「傷仲永」

中國大陸青年鋼琴家李雲迪當時聽到自己奪得第十四屆國際蕭邦鋼琴大賽首獎後，露出不敢相信的表情。美聯社資料照

2000年，年僅18歲的李雲迪獲得第14屆蕭邦國際鋼琴比賽冠軍，他也成為73年來該賽事最年輕的金獎得主。李雲迪幾乎一夜成名，新聞聯播專門報導了他回國的歡迎盛況。次年，李雲迪登上央視春晚舞台，開始進入大眾視野。很快，李雲迪成了人們眼中頂尖的鋼琴大師。與海外唱片公司簽約後，每年都會發行新專輯，專業評分居高不下。在國內外，他不斷獲得演出邀約，在全球多個音樂殿堂級場館進行表演。

2013：被樂迷稱像左右各少根手指的鋼琴家

但從2009年開始，人們發現李雲迪的專業水準似乎止步不前，甚至出現了下滑趨勢。在那一年的廣州中山音樂堂，李雲迪演奏貝多芬《C大調第一鋼琴協奏曲》明顯狀態不佳，有樂迷評價該場演出「無論從樂句、呼吸還是手指的跑動、控制力、準確度，無一合格」。李雲迪的演奏狀態，在此之後開始一落千丈，頻頻在公開演出中犯錯。2013年，李雲迪在工人體育館演奏《野蜂飛舞》，出現了嚴重失誤，現場樂迷稱他「大約有20%的音符根本沒有彈，莫名其妙就糊弄過去了，速度也不穩，聽起來就像是鋼琴家左右手各少了一根手指」。中央音樂學院終身教授周廣仁在同一年接受媒體採訪時稱：「他就拿貝多芬那一首我給他上過課的《悲愴》，他彈得我坐在下面都坐不住了，差到這種地步。」

2015：韓媒指演奏成名曲似乎失憶狀態

李雲迪最知名的一次演出事故，發生在2015年10月30日，他與雪梨交響樂團合作在首爾演出。彈奏15年前比賽中賴以成名的《蕭邦第一協奏曲》時，李雲迪出現明顯失誤導致演出中斷。韓國媒體撰文稱，當時李雲迪似乎在演奏時失憶，完全忘記要彈什麼，事後還將責任推卸給樂隊和指揮。「演出結束後，李雲迪沒有向觀眾致意就直接回到後台，還取消了音樂會後的CD簽名活動。」不少韓國樂迷在網上表達不滿，「有觀眾在第一樂章後就抗議要求退票。」對此，李雲迪方面則在兩天後作出回應，致歉稱因為舟車勞頓導致演出失誤，但不存在將責任推卸給指揮的行為，更不存在抗議退票。

跨界綜藝：用鋼琴家的手來搬重物

在李雲迪剛出道的那幾年，他本人對於娛樂化的包裝非常排斥，多次在媒體上表明「拒絕炒作，專注音樂」的態度。但隨著2010年後社交媒體進入大眾生活，李雲迪也在人們的視野中逐漸變換了角色，成了一個貼滿了娛樂標籤的跨界音樂家。

2012年，李雲迪在春晚舞台上與王力宏合作，事後多番的話題炒作引起不小爭議。在此之後，李雲迪不斷出現在各種商業活動和娛樂節目中，在微博上頻發自拍，以及和其他明星的合影。他「跨界」的次數越來越多，成了綜藝節目的常客，《十二道鋒味》、《星星的密室》、《全員加速中》等節目中都有他的身影。「鋼琴家的手是需要著重保護的，但他在節目裡又是做遊戲又是搬重物用力，讓人看著非常揪心。」有古典樂迷如此評論道。

受邀至高榮譽評委 卻在半途回國當起伴郎

李雲迪（伴郎團右一）出席黃曉明婚禮，缺席蕭邦國際鋼琴比賽。取自環球網

李雲迪彼時仍然在國際鋼琴界活躍。2015年，他受邀成為國際蕭邦鋼琴比賽最年輕評委。這原本是一項業界至高榮譽，但他卻在緊張的賽程中半路回國，為圈中好友黃曉明當起了伴郎，還在婚禮上彈琴助興。這幾年裡，李雲迪的「通告藝人」味道漸濃，幾乎從鋼琴王子徹底轉型綜藝咖。

跳女團舞扛起喜劇擔當 樂迷失望、大眾粉絲變多

在參與《創造營2020》錄製時，與練習生妹妹們一同跳起了女團舞，這在古典音樂界幾乎是不可想像的。直到今年，《披荊斬棘的哥哥》大熱，李雲迪將自己的人設變成了「鋼琴王子也有幽默的一面」，扛起了喜劇擔當，收服了不少綜藝粉的喜愛。學過鋼琴的孩子都知道，要保持專業水準，每天都需要花大量時間在枯燥的練習、背譜上，更別說是國際頂尖的大師，每天的練習時間往往達到10個小時。而李雲迪如此頻繁地穿梭於綜藝的世界中，又怎麼能保證專業水準不退步呢？在樂迷失望的同時，收穫的是更多古典音樂圈以外的大眾粉絲，李雲迪自己一定明白這點。

當然，當鋼琴大師也好，走娛樂明星路線也罷，這都是李雲迪自己的選擇，無可厚非。如今，李雲迪卻用這樣的方式上了熱搜，徹底告別娛樂圈。以後大家再提起他，恐怕就不只是那個揮霍驚世才華的鋼琴天才了。

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文章授權轉載自《香港01》