李雲迪涉嫖案 母校音樂院連夜切割缷牌刪資料

擷自微博

中國大陸的鋼琴家李雲迪涉嫌嫖娼，被警方採取行政拘留。

事件引起軒然大波，內地傳媒報導指，不但其參與的綜藝節目隨即下架，代言的多個品牌也行動迅速刪除照片，就連母校四川音樂學院也連夜將「李雲迪鋼琴工作室」的牌子摘除。

自警方通報案件後，湖南廣播電視台網際網路影片平台「芒果TV」，就將李雲迪參與的節目《披荊斬棘的哥哥》大部分相關集數下架處理。即使仍然能夠上架的集數，亦已將李雲迪的鏡頭模糊處理。

獲獎無數的李雲迪，憑藉其鋼琴家的身份，成為十多個奢侈品牌的代言人。以勞力士為例，李雲迪自2009年開始擔任榮力士中國代言人，至今已超過10年。在2013年9月，李雲迪更以8位數字的「天價」代言費，成為丹麥國寶級音響品牌B&O在大中華地區的首位代言人。隨著身價不斷提升，李雲迪近年來的代言品牌也逐漸拓展到汽車、家居、乳製品等多個領域。

不過，自從出事後，雖然勞力士官網目前仍有保留李雲迪的宣傳頁面，但一些中國品牌諸如卡薩帝等，均將李雲迪的代言照下架。李雲迪在2020年8月時成為廣州城市形象代言人，但就在警方通報案件後，廣州官方微博立即將李雲迪的相關微博帖文刪除。

此外，出生於重慶的李雲迪，童年時考入四川音樂學院附屬中學，其後獲母校聘請擔任新成立鋼琴藝術研究院副院長、鋼琴專業教授，又特別設有「李雲迪鋼琴工作室」。但目前，川音官方網站及官方微博，均已經刪掉李雲迪的相關資料，「李雲迪鋼琴工作室」的牌子也被連夜摘除。

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文章授權轉載自《香港01》