快訊

全聯百億收購大潤發 歐尚集團給員工內部信曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李雲迪涉嫖案 母校音樂院連夜切割缷牌刪資料

香港01 / 文．葉琪
擷自微博
擷自微博

擷自微博
擷自微博

中國大陸的鋼琴家李雲迪涉嫌嫖娼，被警方採取行政拘留。

事件引起軒然大波，內地傳媒報導指，不但其參與的綜藝節目隨即下架，代言的多個品牌也行動迅速刪除照片，就連母校四川音樂學院也連夜將「李雲迪鋼琴工作室」的牌子摘除。

自警方通報案件後，湖南廣播電視台網際網路影片平台「芒果TV」，就將李雲迪參與的節目《披荊斬棘的哥哥》大部分相關集數下架處理。即使仍然能夠上架的集數，亦已將李雲迪的鏡頭模糊處理。

獲獎無數的李雲迪，憑藉其鋼琴家的身份，成為十多個奢侈品牌的代言人。以勞力士為例，李雲迪自2009年開始擔任榮力士中國代言人，至今已超過10年。在2013年9月，李雲迪更以8位數字的「天價」代言費，成為丹麥國寶級音響品牌B&O在大中華地區的首位代言人。隨著身價不斷提升，李雲迪近年來的代言品牌也逐漸拓展到汽車、家居、乳製品等多個領域。

不過，自從出事後，雖然勞力士官網目前仍有保留李雲迪的宣傳頁面，但一些中國品牌諸如卡薩帝等，均將李雲迪的代言照下架。李雲迪在2020年8月時成為廣州城市形象代言人，但就在警方通報案件後，廣州官方微博立即將李雲迪的相關微博帖文刪除。

此外，出生於重慶的李雲迪，童年時考入四川音樂學院附屬中學，其後獲母校聘請擔任新成立鋼琴藝術研究院副院長、鋼琴專業教授，又特別設有「李雲迪鋼琴工作室」。但目前，川音官方網站及官方微博，均已經刪掉李雲迪的相關資料，「李雲迪鋼琴工作室」的牌子也被連夜摘除。

延伸閱讀：

李雲迪涉嫖 | 知情人士曝光女子樣貌　網友揶揄：不怪李雲迪

李雲迪涉嫖丨王力宏8年前「基情」呼冤文出土　網民：終於還清白

文章授權轉載自《香港01》

李雲迪

相關新聞

李雲迪涉嫖案 母校音樂院連夜切割缷牌刪資料

事件引起軒然大波，內地傳媒報導指，不但其參與的綜藝節目隨即下架，代言的多個品牌也行動迅速刪除照片，就連母校四川音樂學院也連夜將「李雲迪鋼琴工作室」的牌子摘除。

行政違法遭重懲 專家質疑過當

對於「李雲迪嫖娼」一事，除了製造出「以實錘新聞澄清多年gay傳聞」、「拘留所又多了一位可以鋼琴伴奏的才子」等段子，留下眾...

陸全面封殺李雲迪 恐終生禁演

被稱為「鋼琴王子」的李雲迪涉嫌嫖娼被捕，一日之內，被大陸官方與民間全面封殺。中國音樂家協會和演出行業協會立即與其切割，多...

官媒批李雲迪自作孽 「黑白琴鍵容不得黃」

「鋼琴王子」李雲迪嫖娼被拘，引起各界譁然，人民網評對此直言「黑白琴鍵容不得黃」，李雲迪不僅塌了人設，毀了口碑，星途也會黯...

李雲迪影片下架 代言恐解約「披荊斬棘的哥哥」被打碼

李雲迪因身材修長，面目俊朗，除鋼琴才藝吸引許多粉絲外，今年還轉戰演藝界，登上綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」。不過涉嫖娼醜聞傳...

李雲迪有錢又有顏值為何要嫖娼？評論：人性，但不能被原諒

對於「李雲迪嫖娼」一事，除了製造出「以實錘新聞澄清多年gay傳聞」、「拘留所又多了一位可以鋼琴伴奏的才子」等段子，眾人最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。