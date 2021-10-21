護城河「光臨市集」及街頭演出 周末登場

2021新竹光臨藝術節重頭戲來了，除有全國首見、最大規模光雕展演，10月22日起連續2周末傍晚5點至10點，護城河有「光臨市集」，另有66場街頭展演輪番於親水公園、議會廣場、影博館周邊流動展演，包含劇團、舞蹈團、馬戲團及魔術等；此外，15日起還有2件護城河燈區限定作品，展至11月11日。

10月23-24日、30-31日護城河沿岸「光臨市集」，約有100攤文創市集。 圖／新竹市政府 提供

市府表示，護城河沿岸「光臨市集」，從府後街中央路至世界街路段及青少年館周邊，約100攤文創市集， 10月23日至11月27日每周末還有大型戶外展演，包含台灣特技團、紙風車等知名表團，邀請民眾來新竹住一晚，入住47家指定飯店，住宿達800元就可抽Gogoro；另在竹市消費滿500元就能參加抽獎，有機會將MAZDA休旅車開回家。

入住竹市47家指定飯店，住宿達800元就可抽Gogoro；消費滿500元就能參加抽獎，有機會將MAZDA休旅車開回家。 圖／新竹市政府 提供

市府表示，街頭表演地點包含親水公園圓形舞台、新竹市議會前廣場及中正路上，不同地點、不同時間將匯聚近20個創意表演團隊與街頭藝人，10月22日至24日、29日至31日共演出66場的精彩表演秀，內容包含劇場創意、街頭擂台競技及全民共舞。

有66場街頭展演將輪番於親水公園、議會廣場、影博館周邊流動展演，包含劇團、舞蹈團、馬戲團及魔術等。 圖／新竹市政府 提供

藝文展演場地則在親水公園圓形舞台，每晚有3場，表演團隊有好玩的劇場《大家一起抓怪獸》、虎劇場《魔幻之鈴》、野孩子肢體劇場《無韻律教室》、不然B計畫《青春絮語》、艸雨團舞蹈劇場《煙消》與紅鼻子馬戲團《紅鼻子馬戲嘉年華》等精采之作。

議會前廣場部分，每晚皆有2組、各2場街頭藝人秀，演出者有劍玉師小螺絲，年僅21歲的他兩年通過劍玉師七段檢定，是台灣玩家段位最高保持人；還有溜溜球段智敏，綽號「幻神」，是首位以溜溜球玩家身分進軍太陽馬戲團的台灣人。另有打擊樂巴奇先生、小丑香蕉先生、花式調酒師梁嘉仁、花式扯鈴郭建廷、暖心雜耍Steven、魔術雜耍蔡謹丞、魔術師潘兆其、周子益等精彩演出。

影像博物館周邊則上演「新竹起舞式」流動式展演，數名舞者編創屬於新竹街頭全民起舞的作品，引領觀眾進入舞蹈世界，一同共舞移動至下個地點，主題「復古party之夜」、「上班族夜未眠」、「自由之夜」，每晚4場次。所有街頭表演自10月22日至10月24日、10月29日至10月31日，晚間6時至9時輪番登場。

另，護城河主題燈區，除了現有網球場旁的「光電獸#23巡跡掃描」、「風．光．逐夢」作品，展出至11月27日外，再加入2項限定作品，透過仿生造型的藝術品與自然生態結合，限定作品「逐光飛翔」成群飛舞的鳥群，模擬喜鵲拍打翅膀前來報喜模樣，「奇幻花園」則打造一片雪白場景，享受被花海包圍，彷彿置身愛麗絲夢遊仙境，正式展期為10月22日至11月11日。

★光臨藝術節 藝文展演：10月22日(五)至10月24日(日) 18:00-21:0010月29日(五)至10月31日(日) 18:00-21:00地點：親水公園圓形舞台、議會前廣場

★光臨藝術節 新竹起舞式：10月22日(五)至10月24日(日) 18:30-21:0010月29日(五)至10月31日(日) 18:00-21:00地點：中正路上（影像博物館周邊）流動展演

★光臨市集：10月23日(六)至10月24日(日) 17:00-22:0010月30日(六)至10月31日(日) 17:00-22:00地點：府後街（中央路至世界街路段及青少年館周邊）

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