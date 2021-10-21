鑽石、星空書、竹團扇點亮「文化燈區」

2021新竹光臨藝術節「文化燈區」匯聚原住民、新住民與客家文化特色燈藝，10月22日至11月27日，每晚18至22時在北大公園、文化公園與東大飛行公園準時開展。還有6場工作坊、新住民美食優惠券、書籍分享活動與多國表演團體。新竹市長林智堅公布三亮點作品，有傑出建築師甘銘源與400名新竹市民合力，用客家竹團扇組成四座巨大「善之樹」；在星空般的大型環狀燈光裝置前，聆聽新住民朗讀家鄉的星空傳奇故事；國際知名排灣族設計師運用數位印花與鋼鐵合金打造閃亮鑽石，光雕投影其上，多元呈現手法也象徵台灣多元16族原民文化。

藝術家范承宗作品「落水唷」，展現油紙傘意象，也像植物花葉為人們撐起一座遮風避雨的處所。 圖／新竹市政府 提供

林智堅市長指出，新竹清領時期就有先民渡海來台，歷經時代變遷與竹科開發，吸納台灣各城市及國外專家長居，成為多元族群的城市。「文化燈區」邀請原住民、新住民與客家文化族群藝術家，現地創作、展現各文化風格的藝術品。

客家文化作品有專精在地建材竹子的建築師甘銘源，以客家「竹團扇」發想，與新竹市建功國小、在地社團代表及市民約400人，將每個人製作的團扇集結而成四座巨大「善之樹」。甘銘源說「扇」與「善」同音，盼集結眾力展現善能量，為新竹增添活力，也象徵全民共同面對疫情的團結。

客家文化作品「善之樹」，建築師甘銘源盼集結眾力展現善能量。 圖／新竹市政府 提供

機器人造實驗室（ROSO x ROLA）主持人王識源與盛郁庭，以機械手臂與3D列印技術打造作品「目流」，透過層層疊加、深淺交錯的流線光影，重現客家傳統料理「米篩目」在湯水中輕盈浮動的樣態，觀賞時可感受到光影投射的變幻。

最後還有藝術家范承宗將象徵緣分與圓滿的客家「油紙傘」解構、複製與重組，打造一頂大型戶外帳篷，作品「落水唷」展現油紙傘意象，也像植物花葉為人們撐起一座遮風避雨的處所。

原住民族文化作品由國際知名排灣族服裝設計師沙布喇・安德烈（Sabra Andre），運用數位印花機能布材與鋼鐵合金管材，創造出「如鑽石般的晶亮Shine like a diamond」，幾何三角形體仿造鑽石、搭配光雕投影，頂部還有散發七彩光芒的心輪，浪漫兼具科幻時尚。

還有噶瑪蘭族藝術家杜瓦克•都耀（Tuwak • Tuyaw）與陳淑燕，打造如海浪、島嶼造型作品「Lima島嶼海洋」，使用Sanku竹藤編魚筌、樹皮布、草木染、手造紙等古老手藝和在地素材，還有立起的航行竹帆，將作品周遭幻化成一片汪洋，在黑夜裡散發溫暖黃、藍光芒。

噶瑪蘭族藝術家杜瓦克•都耀（Tuwak • Tuyaw）與陳淑燕，打造「Lima島嶼海洋」，將作品周遭幻化成一片汪洋，在黑夜裡散發溫暖黃、藍光芒。 圖／新竹市政府 提供

新住民文化作品由「何理互動」團隊邀請居住新竹的新住民，與插畫家、藝術家共創「島嶼星圖」。在大型環狀裝置前，利用雷達光影打造星空，現場播放來自印尼、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞、日本及韓國等7國新住民朗讀家鄉星空故事的聲音，帶領觀眾進入異國星空故事書。

新住民文化作品由「何理互動」團隊邀請居住新竹的新住民，與插畫家、藝術家共創「島嶼星圖」。 圖／新竹市政府 提供

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