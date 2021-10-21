竹市舊城區光雕秀登場 六大建築亮點曝光

2021新竹光臨藝術節系列活動壓軸光雕展演，聚焦在新竹火車站周邊與中正路舊城街區，10月22日至10月31日，每晚18時準時開演，從火車站往中正路走，沿途專賣局、影像博物館、新竹州廳、第一信用合作社、新竹市美術館、新竹聖母聖心主教座堂皆有光雕展演，用藝術讓古蹟說故事，帶領民眾走進百年時空旅行；連續2周末，護城河還有文創市集與街頭藝人演出。

新竹市長林智堅公開舊城區古蹟建築光雕展演，從85歲的專賣局新竹支局（臺灣菸酒（股）公司新竹營業所）開始，去年整修完畢後，今年透過光雕首度亮相。「目玉創意」團隊結合建築圓弧特色，打造作品「時光膠囊」，以台酒具記憶點的產品色彩與元素，搭配螢光、多色系、翻轉立面動畫重現建築風貌；內部還有「台酒食光小酒館」，並開放倉庫空間參觀。

專賣局新竹支局光雕秀「時光膠囊」，結合建築圓弧與多窗特色，重現85歲老建築全新風貌。 圖／新竹市政府 提供

接著是新竹市影像博物館，作品「光影風城」由「底醞敘事」團隊以黑白動畫呈現台灣影像歷史，更與在地手繪電影海報畫師魏榮欣合作，重現早期各戲院競爭榮景，帶領觀眾走進電影時光迴廊。

新竹州廳（新竹市政府），由多次拿下國際大獎、曾在雪梨歌劇院投射光雕的「混合編碼」，將莊嚴宏偉的官廳化身歡樂兒童城堡，作品「魔燈大州廳」有象徵米粉、貢丸的角色「米米」、「丸丸」，在新竹市政府、新竹林區管理處、警察局與消防博物館間跳躍，打造成360度光雕環形劇場。

今年四月兒藝節搶先曝光的新竹州廳光雕秀「魔燈大州廳」，22日光臨藝術節將再度登場。 圖／新竹市政府 提供

新竹第一信用合作社，10組優秀動畫團隊接力發想腳本、製作動畫作品「馬尼．班克」，代表錢與銀行，光影將建築變身為最火紅老虎壩子機、彈珠台、打磚塊遊戲等，帶領觀眾重溫90年代，穿插動畫師創作的經典角色。

新竹第一信用合作社，10組優秀動畫團隊接力發想腳本、製作動畫作品「馬尼．班克」，帶領觀眾重溫90年代。 圖／新竹市政府 提供

新竹市美術館的「藝術實驗所」，由「當若科技藝術」攜手「目子拾參」，打造3D空間維度，以AI人臉辨識科技，將新竹在地100位藝文人士面貌，透過圖像再製、人臉漸變，交錯成獨特的創意疊影，並運用東西方藝術融合，重現日治時期郭雪湖筆下「南街殷賑」誇張的洋樓招牌、還有「蒙娜麗莎」等經典作品。

最後是新竹聖母聖心主教座堂，作品「拂曉之翼」由團隊「康普非司」以3D影像特效投影打造，敘述為世間紛擾、新竹聖母聖心主教座堂的誕生與信仰張力，教堂立面鑲嵌彩繪玻璃「燃」起熊熊野火，彷彿景象真實呈現在眼前，伴隨磅礡音樂，感受史詩般驚心動魄的畫面。

新竹聖母聖心主教座堂光雕秀「拂曉之翼」以3D影像特效投影打造。 圖／新竹市政府 提供

文化局表示，新竹光臨藝術節光雕展演自10月22日至10月31日，每晚18至22時，每項光雕展演約3至5分鐘，新竹火車站、專賣局新竹支局、新竹第一信用合作社、新竹聖母聖心主教座堂採連續輪播，其餘作品則將間隔20分鐘播放，歡迎民眾蒞臨觀賞，參觀展演時應全程配戴口罩並保持社交距離。

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