光雕點亮新竹火車站 還有數位動物逛大街

2021新竹光臨藝術節壓軸光雕展演盛大展開， 10月22日至10月31日每晚18時登場，來自台、日、德三國藝術家將用光雕，在新竹火車站展開「穿越時空」奇幻之旅。新竹市長林智堅表示，以新竹火車站為起點，將用光雕飛往姊妹車站東京車站、紐約車站等地旅行，沿途還可見櫻花盛開、喜鵲起飛景象；在站前客運商業大樓則有來自未來的「數位動物園」，新竹動物園馬來熊、馬來猴、已逝大象都放大數十倍穿梭在市區中；全台最大的古蹟光雕展僅此十天，請國人一定要安排來新竹住一晚來場奇幻之旅。

新竹火車站光雕秀「光之旅行」，由日本團隊NAKED Inc.打造。 圖／新竹市政府 提供

林智堅市長表示，新竹火車站如今站體興建於日治時代，設計者松崎ヶ萬長曾留學德國柏林工科大學，在台首度引入德國近代樣式建築風格。火車站本身就具有日本、德國元素，光臨藝術節特別找來日本知名光影團隊NAKED Inc.與曾參與德國柏林燈節團隊MP-STUDIO攜手合作，打造呼應火車站周邊建築環境光雕，讓旅客沈浸在光影融合城市的奇幻夜景。

火車站燈區由嘉登會展策展，策展人鄧淳仁表示，新竹火車站由日本團隊NAKED Inc.以「光之旅行」為題，講述「現在」因疫情世界改以科技網路相互關懷故事，並以希望之光環遊東京車站、紐約車站等，期盼讓世界早日恢復日常美好。

日本NAKED Inc.團隊歷經台、日兩地實地考察，透過光雕將新竹火車站與東京車站光影重疊，配樂也是台日雙語的「快樂頌」，更在影像、音樂隱藏「彩蛋」，如新竹市徽、傳統屋瓦樣貌、原住民古調等，增添光雕趣味。

站前新竹客運商業大樓則是「未來」想像，鄧淳仁說，德國團隊MP-STUDIO很喜歡新竹動物園可「無柵欄、零距離」觀察動物概念，他們想像未來的新竹，人與動物將和諧生活在一起，新竹市動物園動物也可自由走在城隍廟等市區。

新竹客運商業大樓有來自未來的「數位動物園」，動物放大數十倍穿梭在市區。 圖／新竹市政府 提供

德國團隊MP-STUDIO因此以最高規格流明數打造出「最寫實」光雕動物，搭配站前大樓高樓層，讓旅客抬頭看新竹古蹟天際線，都可看見光雕動物穿梭於建築中，宛如實現動物和平生活在市區內想像。

最後則是後站公竹路上「風之屋」，德國團隊MP-STUDIO回顧新竹族群融合歷史，以紙飛機穿梭回到過去，講述閩、客、原住民族群融合，並呈現漢族圖騰「龍」、廟宇文化臉譜與客家文化花布油紙傘等。

德國團隊MP-STUDIO不只光雕投影在公竹路兩棟建築上，還融入附近一棵綠蔭大樹，並在光雕中埋入「彩蛋」，以螺絲帽、螺絲起子、晶片重組建築，在回顧新竹族群融合歷史下，也呈現新竹科技感。

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