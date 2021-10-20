遏阻AI換臉造假影片 高檢署函請地檢署嚴查究辦

網紅「小玉」朱玉宸以深偽技術（Deepfake）換臉製作名人不雅影片牟利，多名女性政治人物受害，朝野同聲譴責，蔡總統、副總統賴清德也震怒，表態要研擬推動修法。據了解，蔡總統迅速回應「小玉事件」，知情黨政人士說，並非因為蔡總統也曾被「換臉」，才開始重視這個問題，主因是Deepfake恐被用於多元犯罪樣態，「每一個人都可能成為受害者」，且台灣近年來深受錯假訊息危害，總統希望親自發聲喚起政府與社會正視問題嚴重性。

2021-10-20 15:39