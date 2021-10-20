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遏阻AI換臉造假影片 高檢署函請地檢署嚴查究辦

中央社 / 台北20日電

網紅小玉」涉AI換臉造假影片，引發熱議。法務部昨天責成台灣高等檢察署督請所屬依法究辦，高檢署今天已發函地檢署指揮警調持續加強查緝，全力遏阻此類犯罪行為。

「小玉」涉嫌去年7月起利用AI Deepfake（人工智慧換臉）技術，將無黨籍高雄市議員黃捷等人頭像移花接木入性愛影片，百人受害，不法所得逾千萬元；內政部警政署刑事警察局17日循線逮捕「小玉」（朱姓男子），檢察官訊問後諭令新台幣30萬元交保。

法務部昨天發布新聞稿表示，深偽（Deepfake深度偽造）影片透過網路流傳，影響層面甚廣，從破壞個人名譽到操縱民主選舉結果，破壞社會秩序、危害民眾權益至鉅，法務部將加速修法腳步，朝加重刑責方向修法。

高檢署官員今天告訴中央社記者，已發函各地檢署針對深偽影片個案視具體情節依法究辦，並指揮警調持續加強查緝，溯源查出製作及散播深偽影片來源。

小玉 網紅

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