網紅變臉軟體製不雅片 法務部：訂專法或修現行法補漏

網紅小玉利用變臉軟體製造不雅影片，許多知名的藝人、民代受害。法務部長蔡清祥今在立院答詢時表示，盡速在1個月內推動修法，加重相關罪刑的處分。至於要訂立專法或修正現行法補充不足，蔡說，還要通盤考慮。

蔡清祥在答覆國民黨立委林德福質詢時表示，訂立專法或對現行法不足之處修正，後者比較快速，會盡快彙整各方意見後，綜合全版考量提出修法，看放在什麼地方最適當，盡快呈報行政院完成修法工作。

林德福要求，未來應連兒少性剝削防治條例也一併修正，且類似此次網紅行為的處罰刑度還要高於兒少性剝削防治條例現行規範。蔡清祥說，可以考慮一起修，但因為涉及主管機關不同，會與相關部會一起討論。

至於刑度，蔡清祥表示，要看現行各案判決情形，如果過低，會將刑度提高，也可以考慮調整的比兒少性剝削防治條例處罰重。