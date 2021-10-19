小玉賣換臉A片被逮 作家籲「網紅父母」務必做到一關鍵

YouTuber小玉（朱玉宸）因利用AI換臉技術製作「換臉謎片」非法牟利已被警方逮捕，受害者名單橫跨各領域名人及網紅等，引起社會熱議。作家黃大米昨(18)日在臉書發文表示，她非常反對「成名要趁早」，過度吹捧讓早早成名而膨脹的網紅迷失自己，但她並非反對當網紅，但建議家長若也覺得孩子當網紅很有志氣，請務必做到：「讓孩子多讀書，品行好、有大腦，才能走得長久！」

黃大米表示，每回看網紅出事都覺得很感嘆，能夠當網紅是多麼幸運的事，為何會這麼輕率地辜負自己的好運，進而毀掉自己呢？她非常反對「成名要趁早」，過度吹捧年輕有為，根本是給尚未成功的年輕人莫大的壓力，而幸運早早成功成名的人，因為社會歷練不夠，未吃夠生活的苦，就不懂珍惜，甚至因為名氣膨脹、迷失了自己。

她也認為，當網紅非常好賺錢，但成也名氣、敗也名氣。往往錢來得很快，也去得很快，她建議網紅的父母「你的小孩如果要當網紅，我覺得很有志氣，但務必要讓他多讀書，因為唯有品性好，有大腦，不亂搞，這行才能走得久。」

逾百名網友在發文下方留言：「下一代的媒體識讀非常重要，千萬別讓這些網紅變成主流，否則真是大災難」、「小玉在小學生界很紅」，、「小玉應該是網黑⋯ 實在是得罪太多人了」，也有人認為，應該是「唯有品性好，有大腦，不亂搞，在每一行才能走得久」。