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小玉換臉名單唯一上榜男性 館長急問影片哪看得到

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為館長陳之漢。圖／取自館長直播畫面
圖為館長陳之漢。圖／取自館長直播畫面

百萬網紅小玉涉嫌利用「Deepfake（深偽）」AI技術偷換人臉製作A片牟利，震驚社會，甚至連蔡英文總統也針對此事在臉書發言，利圖扼止歪風。在逾百人受害名單中，其中被盗用臉部的唯一男性：館長陳之漢昨(18)日在臉書粉專上針對此事也發言，但簡短7字的詢問，又再激起網友討論。

館長在粉專PO文表示：「館長被小玉偷臉變身A片男優，網紅圈大炸裂，哪看的到片片阿(啊)？」自嘲一夕之間竟被認證為「國民老公」，讓他也相當驚訝，該文至截稿為止，已有2.2萬人按讚或其他符號。

有網友高呼：「這下小玉真的救了邁邁(陳其邁)」、「唯一男生代表，我對館長的尊敬又更上一層樓了」、「館長終於一償當男優的心願」，有不少網友開始幫忙配對男女主角名單，還有人開玩笑稱「看來是時候該下海了，他幫你確認了你市場還蠻多的！」、「館長變AV女優才會炸裂」、「我也想看」。

小玉這波被查出的影片換臉名單廣及網紅、實況主、明星、主播、政治人物等領域，有網友在PTT上整理出完整名單如下：

政治人物：立委高嘉瑜、議員黃捷、市府副發言人黃瀞瑩。

YouTuber：笑笑（小玉搭檔）、滴妹、咪妃、球球、千千、本本、許瑜、奎丁、阿樂、蕾菈、關關、可凡、阿民、晨晨、品子、米砂、魚乾、媛媛、泥泥汝、艾瑞絲、陸子玄、金魚腦、閃亮亮、安啾咪、Skimmy、一隻阿圓、愛莉莎莎、白癡公主、理科太太、美麗妄娜、這群人木星、這群人茵聲、眾量級家寧、妙見神小茉（老高老婆）、電獺少女宇恩、盛夏微涼、那個女生KIKI。

實況主：小墨、小熊、小葵、大魚、老王、Mita、葉子、阿寧、月希、蛋捲、瑀熙、阿寧、蝴蝶兒、妮妮子、貝莉莓、喬喬兒、凱琪K7、桃園娜美、開水小姐、學長Abby、LNGLeggy、LNG李迅、LNG老王、Rami瑞咪、Sandykaka。

藝人：峮峮、粿粿、泱泱、溫妮、李優、梓梓、Albee、馬嘉伶、黑嘉嘉、蔡瑞雪、許藍方、鄭家純、張景嵐、解婕翎、鄧福如、柯佳嬿、黃喬歆、郭書瑤、蔡依林、周曉涵、梁凱莉、吳怡霈、曾之喬、陳意涵、夏語心、徐瑋吟、邵雨薇、苗可麗、唐綺陽、瑞瑪席丹、虎牙陳伊、愷樂（蝴蝶姐姐）。

網紅：青青、龍龍、林襄、祈錦钥。

主播：張齡予。

非本國籍藝人：伊織萌、柏木由紀、新垣結衣、橋本環奈、吳卓源、陳芳語、馮提莫、李元玲、鄧紫棋、林明禎、阿部瑪莉亞。

男YouTuber：館長。

未知：Rita（應為網紅）。

小玉 網紅 館長 陳之漢 直播主

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