小玉換臉名單唯一上榜男性 館長急問影片哪看得到

百萬網紅小玉涉嫌利用「Deepfake（深偽）」AI技術偷換人臉製作A片牟利，震驚社會，甚至連蔡英文總統也針對此事在臉書發言，利圖扼止歪風。在逾百人受害名單中，其中被盗用臉部的唯一男性：館長陳之漢昨(18)日在臉書粉專上針對此事也發言，但簡短7字的詢問，又再激起網友討論。

館長在粉專PO文表示：「館長被小玉偷臉變身A片男優，網紅圈大炸裂，哪看的到片片阿(啊)？」自嘲一夕之間竟被認證為「國民老公」，讓他也相當驚訝，該文至截稿為止，已有2.2萬人按讚或其他符號。

有網友高呼：「這下小玉真的救了邁邁(陳其邁)」、「唯一男生代表，我對館長的尊敬又更上一層樓了」、「館長終於一償當男優的心願」，有不少網友開始幫忙配對男女主角名單，還有人開玩笑稱「看來是時候該下海了，他幫你確認了你市場還蠻多的！」、「館長變AV女優才會炸裂」、「我也想看」。

小玉這波被查出的影片換臉名單廣及網紅、實況主、明星、主播、政治人物等領域，有網友在PTT上整理出完整名單如下：