線民風暴延燒 蘇貞昌：線民可能是受害人 應譴責掌權者

民進黨立委黃國書遭爆曾擔任線民後，民進黨前黨主席江鵬堅也被爆出具調查局人員身分，線民風暴持續在民進黨內延燒。行政院長蘇貞昌今在立法院備詢時表示，「人民、線民都可能是受害人，就算有線民，也是最末端，更可惡更該被譴責的，是為了權位用不法手段，不公不義逼迫人民的掌權者」。

民進黨立委何欣純今質詢蘇貞昌時指出，細看黃國書事件，感慨又荒謬，大家侷限於線民的內容、人物，卻沒有就當時黨國威權體制，如何造成人民猜忌跟對立做追究，並還原當時歷史，她也表示，對於落實轉型正義，政府應該做更多，但促轉會讓人覺得「做半套」。

蘇貞昌回應，台灣過去是全世界最長的戒嚴時期，最被威權控制，全世界少見，因台灣人民的智慧跟勇敢，好不容易打開民主大門、衝破威權，但威權遺毒還在各角落。

蘇貞昌表示，在威權一黨專政的黨國體制下，利用政府機器、公權力、資源預算逼死人民，監控或行不公不義的事情，人民、線民都可能是受害人，就算有線民，也是最末端，更可惡、更該被譴責的是為了權位用不法手段，不公不義逼迫人民的掌權者，「台灣好不容易進入民主體制，設立獨立機構就是要挖掘過去歷史掩蓋的真相，讓受迫害者及不法判決者，能還他公道」。

何欣純進一步指出，當時黨國威權體制下，造成人民猜忌對立，「但這個政黨現在卻還在一旁對我們嘲笑，說三道四，難道我們不該多做一點嗎？」除了資料公開、還原歷史真相，也應透過立法修法，更進一步落實轉型正義。

蘇貞昌回應，台灣已經進入民主體制，任何政黨想要贏得人民認同，要認同土地、 擁抱人民、堅持公平正義，如果有政黨不認同土地，抱持過去威權遺毒，甚至粉飾、扭曲真相，台灣人民會越來越清楚，「可以騙一時，不能騙永久」，希望立法院及立委們，能讓大家更認識真相、公理正義，認同這片土地，相信最後會是人民大勝利。對於促轉會及政府的責任，蘇也強調，「我們會更努力」。