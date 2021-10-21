綠轉型舊帳遭揭露 政黨惡鬥不利民主

民進黨也是轉型正義的受害者，何不公正處理轉型正義？近日前綠委黃國書遭爆為國民黨線民一案，讓民進黨內人人自危，過去高喊轉型正義的民進黨，如今卻有「內奸」浮上檯面，未來是否還會有更多黃國書出現？相形之下，民進黨多次過去刁難婦聯會、用黨產會扼殺國民黨發展，卻對自己人出事表示並非清算，豈不雙標？

蔡反對清算、鬥爭

針對黃國書案引發政治風暴，蔡英文總統20日特別在臉書發文說，「轉型正義真正的用意，並非清算，更非鬥爭，而是讓威權統治機關所犯下的過錯可以被揭露。」但從黃國書案來看，蔡總統執政時期的轉型正義，卻很容易讓民眾認為是政治追殺。

連已逝的民進黨創黨主席江鵬堅都遭指稱曾為「調查局線民」。相形之下，婦聯會持續受到內政部指控「未轉型成功，不願意解散」，但婦聯會澄清表示，內政部要求一個從不以參選為目的、也從未推出候選人的社福組織婦聯會飭令轉型為政黨，實有違憲法第14條保護人民集會結社的基本權。

轉型機構無誠意

此外，民進黨上台後成立黨產會，將國民黨多筆黨產凍結，使國民黨的黨務捉襟見肘，黨主席還要到處借錢，難免惹人政治追殺之議。前考紀會主委葉慶元就曾抱怨，國民黨過去到黨產會開會，與黨產會達成簽契約就斷尾、不繼續追查等共識，但黨產會卻要國民黨先提供會議資料以利充分討論，也不說原因，更顯見轉型正義的無奈。

國民黨縱然過去對台灣實行威權統治，在民主化後有檢討必要，但無論促轉會、黨產會與其他部會的作為，包括促轉會副主委張天欽之流甚至自稱是蔡政府的「東廠」的話，明顯就是企圖清算反對黨，不但無法讓台灣有更健康、監督力量促進政黨政治，加上將政治檔案揭露，又沒有配套的和解措施，都讓台灣徒陷內耗與鬥爭的惡行循環。

追討過錯需配套

如果政府還要持續推動轉型正義，就有修法的必要。在促轉條例尚未補正、「轉型正義」定義空白有瑕疵，且無清楚法律概念的嚴格界定下，針對還原歷史真相與其他促轉事項實應暫緩，避免如「監控當事人檔案閱覽計畫」的作為，增加了更多社會的對立與裂痕。

【更多精采內容，詳見 】