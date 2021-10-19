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蘇貞昌稱加害人哀哀叫　國民黨：把李登輝當成加害人？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
民進黨立委黃國書爆「線人」爭議，國民黨也遭究責。本報資料照
民進黨立委黃國書爆「線人」爭議，國民黨也遭究責。本報資料照

民進黨立委黃國書爆「線人」爭議，國民黨也遭究責。國民黨主席朱立倫批民進黨搞清算鬥爭，今卻遭行政院長蘇貞昌反嗆，加害人反而「哀哀叫」，真是執迷不悟。國民黨文傳會主委凌濤說，蘇的作為只是加深執政無能、政治清算印象。

凌濤也質疑，黃國書線民事件發生時間，推算在前總統李登輝主政時期，但民進黨上下卻尊稱李為「民主先生」，現在蘇難道要把「李登輝當成加害人」？

凌濤表示，若要為了30年前往事追究今日的國民黨，勿忘包括蔡英文總統、蘇貞昌也曾前仆後繼向李登輝請益，如今民進黨這樣的發言明顯精神錯亂；從民進黨言行不一作為，更充分展現出民進黨正急著利用黃國書事件進行分化與鬥爭。

凌濤指出，蔡政府執政後，剛成立的促轉會就立刻鬧出東廠風波，剛時副主任委員張天欽赤裸裸在內部會議把轉型正義當政治鬥爭手段，蘇貞昌當時作為新北市長候選人與政治受益者之一，究竟是忘記了？還是害怕想起來？

凌濤說，蘇貞昌院長與其討論「潮水退了，才知道誰沒穿褲子」問題，不如誠實面對「潮水還沒退」，民進黨鬥爭的醜惡嘴臉已經歷歷在目，「就已經先被發現沒穿褲子」。

民進黨 凌濤 蘇貞昌

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