【即時短評】促轉多年 民進黨還在自己人裡面找敵人？

民進黨立委黃國書遭新潮流除名，今天坦承曾在野百合學運時期擔任情治單位線民。對於這段過往，黃以退黨、退出立院黨團及不再連任立委「三退」表達愧歉；而當自己人也成轉型正義對象，民進黨終可體會「促轉」的兩難？

相對於新潮流的「開除」及部分野百合世代的「追殺」，民進黨團總召柯建銘表示「不忍也不需要三退」，要黃「抬頭挺胸留下來」；英系立委也為黃緩頰，並引用蔡總統曾說「只有集體面對真相、集體修復創傷，台灣社會才能夠告別悲情，走向共同的未來」。足見，往事縱使難容，也有人選擇原諒，而這正是轉型正義典型的兩難。

威權時代確實存在甚多白色恐怖事例，及至今日，已無須、也不應掩飾；而隨著諸多檔案公開，真相也逐漸攤在國人面前。只是，所謂「還原真相」，應否無限上綱，連促轉會也尚有保留，因為，即使公開檔案，如何「核實」有其難度，稍一不慎，就可能落入獵巫或洗白的情境。

事實上，民進黨2016年重新執政後力推「促轉」，蔡英文總統就被爆曾說過「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」這除了說明轉型正義不是「非黑即白」絕對二分，也可印證民進黨面對轉型正義的首鼠兩端。

當轉型正義遇到自己人，民進黨總算可以直面轉型正義的難處。但黃國書有認錯的勇氣，民進黨卻無原諒的器度，甚至再度「內部問題外部化」，又把國民黨拉出來救援，形塑黃也是被害人，國民黨才是加害者。

作為威權時期的執政黨，國民黨固然難甩歷史包袱，但已付出代價，成為在野黨；反觀，兩度執政、且早已完全執政的民進黨政府，猶狂打過去式的監控密報，卻無視進行式的民選獨裁。促轉多年，還在「自己人裡面找敵人」？