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影／虎豹潭搜救過黃金72小時 今地毯式搜索草叢泥濘地
新北市雙溪區北勢溪16日下午因下雨暴漲， 6名走訪虎豹潭古道的遊客被沖走，已找到4名死者，陳姓少女和劉姓女童尚未尋獲。新北市消防局今早再次動員人力搜救，消防局長黃德清說，將以人鍊方式加強搜索邊坡草叢、泥濘區，深潭區運用浮潛三寶下潛搜救。
天大地方自然公司在臉書成立「大方體驗自然」粉絲專頁，邀請網友出團。蘇姓領隊16日帶領31名親子（16大15小）前往虎豹潭步道，下午通過北勢溪「梳子壩」時，鐘姓男子、陳姓父女、劉姓兄妹和蔡姓女童被洪流沖走。
救難人員隔天找到4名死者，18、19日無功而返，尚有2人失蹤。救援「黃金72小時」已過，消防局今早仍動員378人、18艘船投入搜救。消防局將北溪勢落水點到下游虎寮潭河段分成13區，列入32個搜索點，分別調派人力搜救。
消防局依據不同區域的水文、地貌條件，分別採取以人鍊方式，加強邊坡草叢、泥濘區做地毯式搜索，並注意有無屍臭氣味。或以4人1艇方式，攜帶船槳、繩索自上游往下游漂流方式搜索，深潭區則運用浮潛三寶下潛，烏嘴長潭往三水潭迴流、轉折處和草叢區加強搜索。
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