8旬嬤揪心虎豹潭事件 暖捐10萬元助救援隊添裝備

虎豹潭落水事件引社會關注，救援行動持續進入第3天，獨居楊梅的80歲顏姓阿嬤看到辛苦救援並撈起童鞋、外套時揪心落淚，特地到新北市府捐10萬元，指名給救援團隊添裝備。

新北市政府社會新聞稿指出，這名阿嬤18日傍晚專程搭車到市府社會局說要捐款，她說，看到消防救難人員日以繼夜入溪搜救的新聞畫面，讓她感動，迄今還有2名女童沒找到，甚至看到撈到孩子的步鞋和外衣時非常揪心，讓她不禁當場掉淚。

阿嬤說，她女兒在20年前因罹患肝病往生，留下一對4歲和2歲的外孫，由她一手帶大到唸國小，她能體會失去至親的傷痛，希望能有奇蹟出現。

社會局表示，顏姓阿嬤表明要捐助新台幣10萬元，阿嬤說，她生活簡單，還過得去，捐出一點小老百姓的心意，希望給現場搜救的消防救難人員增添救援裝備並加油打氣。

社會局長張錦麗表示，她非常感動，一定會將阿嬤的心意轉達給現場的搜救人員，社會局社工連日來配合公所和警消單位，對參加活動的家屬表達關懷和慰問，考量罹難者家屬的悲痛心情，有關災害救助將後續再辦理。