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8旬嬤揪心虎豹潭事件 暖捐10萬元助救援隊添裝備

中央社 / 新北19日電
獨居桃園楊梅的80歲顏姓阿嬤透過電視新聞看到虎豹潭落水事件中搜救人員辛苦救援情形，特地到新北市政府捐出新台幣10萬元。 中央社
獨居桃園楊梅的80歲顏姓阿嬤透過電視新聞看到虎豹潭落水事件中搜救人員辛苦救援情形，特地到新北市政府捐出新台幣10萬元。 中央社

虎豹潭落水事件引社會關注，救援行動持續進入第3天，獨居楊梅的80歲顏姓阿嬤看到辛苦救援並撈起童鞋、外套時揪心落淚，特地到新北市府捐10萬元，指名給救援團隊添裝備。

新北市政府社會新聞稿指出，這名阿嬤18日傍晚專程搭車到市府社會局說要捐款，她說，看到消防救難人員日以繼夜入溪搜救的新聞畫面，讓她感動，迄今還有2名女童沒找到，甚至看到撈到孩子的步鞋和外衣時非常揪心，讓她不禁當場掉淚。

阿嬤說，她女兒在20年前因罹患肝病往生，留下一對4歲和2歲的外孫，由她一手帶大到唸國小，她能體會失去至親的傷痛，希望能有奇蹟出現。

社會局表示，顏姓阿嬤表明要捐助新台幣10萬元，阿嬤說，她生活簡單，還過得去，捐出一點小老百姓的心意，希望給現場搜救的消防救難人員增添救援裝備並加油打氣。

社會局長張錦麗表示，她非常感動，一定會將阿嬤的心意轉達給現場的搜救人員，社會局社工連日來配合公所和警消單位，對參加活動的家屬表達關懷和慰問，考量罹難者家屬的悲痛心情，有關災害救助將後續再辦理。

溺水 捐款

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