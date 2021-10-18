虎豹潭落水釀4死2失蹤 新北市封鎖梳子壩

31人參加業者在新北市雙溪區虎豹潭舉辦的大自然體驗營，經「梳子壩」時6人遭洪水沖走，釀4死2失蹤悲劇。新北市長侯友宜今天說，市府已在第一時間封鎖落水點的「梳子壩」。

侯友宜下午2時許前往設在泰平活動中心的搜救指揮中心，記者詢問，6名失蹤者都在梳子壩落水，但一旁沒有告示牌提到禁止戲水或禁止跨越，政府單位是否該負起責任。

侯友宜說，梳子壩和現場的古道是水資源特定區的管轄，市府都會要求管理單位做好，「如果他們不做，我們一定會幫助把它做好」，環境安全因素都要不斷檢討改進，希望透過檢討改進，主管權責機關能夠將安全做到位。

侯友宜表示，他到現場看到梳子壩和周遭古道，梳子壩是攔砂壩的概念不是給人行走，有鑑於人命關天已立即封鎖，同時也向主管單位要求全面檢討梳子壩相關問題，因為市府封鎖只是短時，要全面檢討梳子壩，到底還有沒有類似狀況並全面改進。

至於案件偵辦部分，新北市政府警察局瑞芳分局昨天通知天大地方自然文化有限公司董事張姓男子、股東涂姓女子和負責帶隊同樣也是股東的蘇姓女子前往警局應詢，警方在製作關係人筆錄後，經請示基隆地檢署檢察官，張男和涂女兩人請回。

不過，涂女和張男在警局結束應訊後，透過律師委請承辦警員表達不願曝光，希望能避開記者，承辦警員自行將2人帶到地下室車道離去，讓大批守候在警局門口的媒體撲空，瑞芳警分局長王鴻儒得知後，隨即向在場媒體解釋原委和道歉，並表示承辦警員在未告知長官，就同意協助將2人帶離現場，會檢討相關流程。

蘇女昨天晚間則移送地檢署，經檢察官複訊後依過失致死罪嫌，諭知新台幣20萬元交保並限制住居。蘇女今天並陪同家屬前往落水點招魂，但面對媒體詢問則不發一語。

天大地方自然文化有限公司透過臉書（Facebook）專頁「大方體驗自然」，號召民眾前往新北市雙溪區虎豹潭參加自然體驗營活動。16日下午一行人返程途中遇大雨溪水暴漲，其中2名大人和4名孩童經「梳子壩」橫渡北勢溪時被湍急溪水沖走，截至今天下午6時許已尋獲4具遺體，尚有2人失蹤。